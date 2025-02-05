【大國博弈】中國對美國油氣加稅，分析：美ＬＮＧ價格仍具競爭力

《經濟通通訊社５日專訊》國務院關稅稅則委員會宣布，對原產於美國的液化天然氣

（ＬＮＧ）、煤炭加徵１５％關稅；對美國原油、農業機械、大排量汽車、皮卡等加徵１０％關

稅。自下周一（２月１０日）起實施。



市場分析指，在所涉能源品種中，對美國ＬＮＧ影響較大。中國海關數據顯示，２０２４年

中國自美國進口４１５﹒８４萬噸ＬＮＧ、同比大增３２﹒８％，美國位列中國第五大ＬＮＧ進

口來源地，佔中國ＬＮＧ進口總量的５﹒４３％；所涉金額２４﹒１５億美元，佔中國ＬＮＧ進

口總金額的５﹒４８％。



據《財新》引述中化能源正高級經濟師王海濱指，近期，算上美國本土現貨氣價、加工費以

及運費在內，美國ＬＮＧ運到亞洲的總成本在約９美元╱百萬英熱單位（ＭＭＢｔｕ），與目前

亞洲ＬＮＧ現貨約１４美元╱ＭＭＢｔｕ的價格相比仍有競爭力。對於美國供應商而言，加徵

１５％關稅之後也仍能盈利，但優勢在減少。



此外，中國自美國進口的原油和煤炭佔比相對較少。去年中國自美國進口原油９６４萬噸，

美國位列進口來源國第十一位，佔中國原油進口總量的１﹒７４％；對應金額６０﹒２億美元，

佔中國原油進口總金額的１﹒８５％。



同一年，中國自美國進口煉焦煤與煙煤共計６２﹒３７萬噸，佔中國煤炭進口總量的

１﹒５３％；對應中國進口金額１﹒１３億美元，佔中國煤炭進口總金額的２﹒５５％。

（ｌｃ）

