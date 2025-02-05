【大國博弈】特朗普稱不急於同習近平通話，中國反制「沒關係」

《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》報道，美國總統特朗普４日表示，並不急於與中國國

家主席習近平通話以試圖平息世界兩大經濟體的新一輪貿易戰，這場貿易戰因他對中國產品加徵

１０％關稅引起。



＊中方祭出反制措施，特朗普說「沒關係」＊



中方周二（４日）針對部分美國進口產品加徵關稅，包括，自２月１０日起，對原產於美國

的部分進口商品加徵１０％至１５％關稅；中國國家市場監督總局對Ｇｏｏｇｌｅ立案調查反壟

斷；商務部同時將ＣＫ和Ｔｏｍｍｙ Ｈｉｌｆｉｇｅｒ母企美國ＰＶＨ集團、生物科企

Ｉｌｌｕｍｉｎａ列為「不可靠實體」，對鎢、碲、鉍、鉬、銦共５種稀有金屬元素出口管制。

市場指中國以有節制的方式回應美國新關稅措施。特朗普在白宮被問及中國反制時表示，「沒關

係。」



中美兩國元首對話被視為可能降低或推遲徵收關稅的關鍵，正如周一（３日）特朗普與墨西

哥和加拿大領導人的對話一樣。多位白宮高官周二表示，特朗普將與習近平舉行會談，最初的說

法是「最快２４小時之內」，但稍後不再提供明確的時間。美國白宮發言人萊維特表示，仍需安

排特朗普和習近平通電話。



凱投宏觀估計，中國加徵的關稅將僅適用於每年約２００億美元的進口商品，而已經生效的

特朗普關稅針對價值４５００億美元的中國商品。「至少與美國的行動相比，這些措施相當溫和

，而且經過精心設計，旨在向美國發出一個信息，」該公司報告稱。（ｒｙ）

