  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

05/02/2025 08:37

【大國博弈】特朗普稱不急於同習近平通話，中國反制「沒關係」

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》報道，美國總統特朗普４日表示，並不急於與中國國
家主席習近平通話以試圖平息世界兩大經濟體的新一輪貿易戰，這場貿易戰因他對中國產品加徵
１０％關稅引起。
　
＊中方祭出反制措施，特朗普說「沒關係」＊
　
　　中方周二（４日）針對部分美國進口產品加徵關稅，包括，自２月１０日起，對原產於美國
的部分進口商品加徵１０％至１５％關稅；中國國家市場監督總局對Ｇｏｏｇｌｅ立案調查反壟
斷；商務部同時將ＣＫ和Ｔｏｍｍｙ　Ｈｉｌｆｉｇｅｒ母企美國ＰＶＨ集團、生物科企
Ｉｌｌｕｍｉｎａ列為「不可靠實體」，對鎢、碲、鉍、鉬、銦共５種稀有金屬元素出口管制。
市場指中國以有節制的方式回應美國新關稅措施。特朗普在白宮被問及中國反制時表示，「沒關
係。」
　
　　中美兩國元首對話被視為可能降低或推遲徵收關稅的關鍵，正如周一（３日）特朗普與墨西
哥和加拿大領導人的對話一樣。多位白宮高官周二表示，特朗普將與習近平舉行會談，最初的說
法是「最快２４小時之內」，但稍後不再提供明確的時間。美國白宮發言人萊維特表示，仍需安
排特朗普和習近平通電話。
　
　　凱投宏觀估計，中國加徵的關稅將僅適用於每年約２００億美元的進口商品，而已經生效的
特朗普關稅針對價值４５００億美元的中國商品。「至少與美國的行動相比，這些措施相當溫和
，而且經過精心設計，旨在向美國發出一個信息，」該公司報告稱。（ｒｙ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處