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AH股新聞

05/02/2025 15:30

默沙東回應「暫停向中國供應ＨＰＶ疫苗」：預計年中逐步恢復常態

　　《經濟通通訊社５日專訊》默沙東暫停向中國供應ＨＰＶ疫苗佳達修（Ｇａｒｄａｓｉｌ）
引發市場熱議。據《財聯社》引述默沙東回應稱，受整體市場環境、消費者需求疲軟及渠道庫存
高等因素影響，默沙東與本土合作夥伴智飛生物進行了深入溝通，決定自２０２５年２月起根據
消費者需求的動態變化，階段性調整中國市場的發貨節奏，預計將於年中逐步恢復常態。
　
　　默沙東方面稱，這一舉措將加速優化庫存管理進程，進一步夯實默沙東與關鍵本土合作夥伴
長期協同發展的基礎。中國依然是佳達修長期增長的核心戰略市場。適齡女性群體及近期獲批的
男性適應證覆蓋人群中，依然存在廣泛的免疫需求。默沙東對中國市場的潛力保持充分信心，對
患者及消費者的承諾不會改變，積極布局未來。
　
＊默沙東：中國的經濟問題、反賄賂和反貪腐運動影響銷售＊
　
　　默沙東表示，暫停向中國供應ＨＰＶ疫苗將對今年財測產生負面影響。據了解，佳達修疫苗
大部分的國際銷售增長來自中國，不過從去年第二季開始在中國的銷售大幅放緩。具體來看，相
關疫苗去年第四季營收年減１７％至僅１５﹒５億美元，低於分析師預估的約１８億美元。
　
　　《路透》周二報道指出，默沙東稱中國的經濟問題導致需求下降，反賄賂和反貪腐運動也影
響銷售。中國監管持續進行打擊醫生受賄，對醫院與國際製藥公司之間的交易帶來衝擊。
（ｊｑ）

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