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AH股新聞

05/02/2025 09:26

《Ａ股行情》蛇年紅盤高開０﹒６％，中美互加關稅貿易戰恐升溫

　　《經濟通通訊社５日專訊》中美兩國互相啟動加徵關稅行動，儘管市場指中國以有節制的方
式回應了美國新關稅措施，而央視旗下「玉淵譚天」就指中國可能還會根據美國的措施動態調整
反制措施，貿易戰升溫在所難免。滬深股市今日蛇年紅盤高開，滬綜指高開０﹒６％，報
３２７０﹒１６點，深成指高開０﹒８％，創業板指高開０﹒９３％，ＤｅｅｐＳｅｅｋ及ＡＩ
概念等板塊指數漲幅居前。
　
　　美國對華加徵１０％關稅昨日生效，中國隨即宣布多項反制舉措，包括對部分美國產品加徵
１０％或１５％關稅。中方還將對谷歌展開反壟斷調查，並將Ｃａｌｖｉｎ　Ｋｌｅｉｎ等品牌
的控股公司ＰＶＨ，以及美國生物技術公司因美納列入不可靠實體清單。不過，有分析師認為北
京的反應屬克制。凱投宏觀估計，中國加徵關稅僅適用於每年約２００億美元的進口商品，而特
朗普關稅針對價值４５００億美元的中國商品。「至少與美國的行動相比，這些措施相當溫和，
而且經過精心設計，旨在向美國發出一個信息，」該公司報告稱。大華繼顯執行董事
Ｓｔｅｖｅｎ　Ｌｅｕｎｇ亦認為中方聲明「只是走上談判桌前的一種姿態」，當雙方就貿易談
判時間達成一致時，局勢應該會趨於穩定。
　
　　另外，特朗普就何時與中國國家主席習近平通話的表態也出現了變化，他周一曾稱可能會在
未來２４小時就關稅問題與中國對話，目前改口稱不著急和習近平通話，對北京的反制措施也表
示「沒關係」。不過，白宮官員表示，正在安排中美元首的通話而且很快會落實。
　
　　人民銀行今日進行６９７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有
１４１３５億元逆回購到期，即今日淨回籠７１６５億元。民生銀行首席經濟學家溫彬稱，中國
仍有降準、降息的空間和必要，預計全年降準兩次約１００個基點。（ｒｙ）

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