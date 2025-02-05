《Ａ股行情》蛇年紅盤高開０﹒６％，中美互加關稅貿易戰恐升溫

《經濟通通訊社５日專訊》中美兩國互相啟動加徵關稅行動，儘管市場指中國以有節制的方

式回應了美國新關稅措施，而央視旗下「玉淵譚天」就指中國可能還會根據美國的措施動態調整

反制措施，貿易戰升溫在所難免。滬深股市今日蛇年紅盤高開，滬綜指高開０﹒６％，報

３２７０﹒１６點，深成指高開０﹒８％，創業板指高開０﹒９３％，ＤｅｅｐＳｅｅｋ及ＡＩ

概念等板塊指數漲幅居前。



美國對華加徵１０％關稅昨日生效，中國隨即宣布多項反制舉措，包括對部分美國產品加徵

１０％或１５％關稅。中方還將對谷歌展開反壟斷調查，並將Ｃａｌｖｉｎ Ｋｌｅｉｎ等品牌

的控股公司ＰＶＨ，以及美國生物技術公司因美納列入不可靠實體清單。不過，有分析師認為北

京的反應屬克制。凱投宏觀估計，中國加徵關稅僅適用於每年約２００億美元的進口商品，而特

朗普關稅針對價值４５００億美元的中國商品。「至少與美國的行動相比，這些措施相當溫和，

而且經過精心設計，旨在向美國發出一個信息，」該公司報告稱。大華繼顯執行董事

Ｓｔｅｖｅｎ Ｌｅｕｎｇ亦認為中方聲明「只是走上談判桌前的一種姿態」，當雙方就貿易談

判時間達成一致時，局勢應該會趨於穩定。



另外，特朗普就何時與中國國家主席習近平通話的表態也出現了變化，他周一曾稱可能會在

未來２４小時就關稅問題與中國對話，目前改口稱不著急和習近平通話，對北京的反制措施也表

示「沒關係」。不過，白宮官員表示，正在安排中美元首的通話而且很快會落實。



人民銀行今日進行６９７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有

１４１３５億元逆回購到期，即今日淨回籠７１６５億元。民生銀行首席經濟學家溫彬稱，中國

仍有降準、降息的空間和必要，預計全年降準兩次約１００個基點。（ｒｙ）

