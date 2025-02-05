《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒３６％，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念逆市揚

《經濟通通訊社５日專訊》蛇年首個交易日，滬深股市早盤走勢分化，滬指半日跌

０﹒３６％，深成指升０﹒４４％，創業板指升０﹒５％。滬深兩市半日成交額８６５０億元（

人民幣．下同），較上個交易日（１月２８日）同時段成交放量１３１１億或１８％。



盤面上熱點集中於ＡＩ應用以及機器人概念兩大主線，ＤｅｅｐＳｅｅｋ板塊逆市大漲，上

午升約１３﹒６％，優刻得（滬：６８８１５８）、安凱微（滬：６８８６２０）、萬興科技

（深：３００６２４）等多股漲停；華金資本（深：０００５３２）澄清，公司及子公司管理的

基金均未持有幻方量化及ＤｅｅｐＳｅｅｋ股權，股價仍漲停。機器人概念節後活躍，事源宇樹

科技的人形機器人主演的舞蹈節目《秧ＢＯＴ》引市場關注。



２０２５年１月財新服務業ＰＭＩ錄得５１﹒０，較上月回落１﹒２個百分點，為２０２４

年９月（５０﹒３）以來最低，但仍維持擴張。學者指新一年裏，以舊換新等刺激政策效果或邊

際放緩；海外政策不確定性增加背景下出口環境或有所惡化，將是中國經濟要面臨的巨大挑戰。

當前，國內有效需求不足，居民消費能力意願有待提升，增加居民可支配收入應是政策著力重點

。



消費板塊早盤走弱，餐飲跌超２％，食品飲料挫１﹒８％，旅遊跌１﹒６％。內地長假結束

，今日是蛇年首個工作日，民眾收心開工，消費暫歇。三隻松鼠（深：３００７８３）跌

１２﹒８％，良品鋪子（滬：６０３７１９）跌８％，長白山（滬：６０３０９９）跌６％。

（ｒｙ）

