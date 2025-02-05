《Ａ股行情》滬指午後跌０﹒７％，美暫停收中國包裹，跨境電商跌

《經濟通通訊社５日專訊》中美貿易戰升級，美國特朗普政府在今日《聯邦公報》上發布最

新通知，美國對華加徵１０％關稅的措施同時適用於原產於中國內地和香港的商品，且價值低於

８００美元商品亦不再享有美國「低值免稅」（Ｄｅ Ｍｉｎｉｍｉｓ）優惠，同樣需繳納額外

１０％關稅。香港貿發局發表經貿研究文章指出，以２０２３年美國從香港的進口總額為

４１﹒１５８億美元，當年面臨５８００萬美元的進口關稅，如果加徵１０％關稅，當年香港產

品將面臨４﹒１１６億美元的額外關稅；中國內地產品則面臨４２０﹒８１億美元的額外關稅責

任。



另外，美國郵政透過網站公布，從４日起暫停接收來自中國內地和香港的入境包裹，直至另

行通知為止。



分析指，香港一直作為中國主要的轉運港，亦不被美國對華關稅所影響。現在香港亦包括其

中，可見美國為堵塞漏洞，釋出更強硬的訊息。



Ａ股市場午後表現各異，滬綜指跌幅擴至０﹒７％，報３２２７﹒８６點，滬深３００指數

軟０﹒６％，深成指升０﹒０７％，創業板指升０﹒０４％。上海Ｂ股跌０﹒５％，深圳Ｂ股走

低０﹒４％。煤炭、保險股跌幅靠前。跨境電商股跌幅顯著，青木科技（深：３０１１１０）大

跌１３％，南極電商（深：００２１２７）挫４％。（ｒｙ，ｃｔ）

