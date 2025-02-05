《Ａ股行情》中美打新關稅戰，滬指蛇年開局收跌０﹒６５％成交增

《經濟通通訊社５日專訊》內地春節假期結束，中美貿易戰火重燃，美國對華商品加徵

１０％關稅措施周二（４日）實施，中國亦快速推出一系列反制措施。Ａ股今日蛇年開局高開低

走，滬綜指全日收跌０﹒６５％，報３２２９﹒４９點，深成指收升０﹒０８％，創業板指則跌

０﹒０４％。滬深兩市全天成交近１﹒３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１７１７

億元或１５％。



中美領導人可能的通話曾令市場對貿易戰妥善解決有正面想象，惟美國總統特朗普改口，稱

不急於與中國國家主席習近平通話，並對中國新反制措施回應「沒關係」。這一改變令風險情緒

再度受挫，隨著貿易紛爭升級，中國經濟復甦的壓力也在加劇。今日公布的財新１月服務業

ＰＭＩ意外放緩，顯示消費提振乏力。



美國郵政宣布暫停接受來自中國內地和香港郵局的入境國際包裹，相信與此前取消對價值

８００美元以下包裹的「低值免稅」優惠有關，中國電商曾利用該條款在海外獲得迅速發展。跨

境電商板塊有個股受挫倒下，青木科技（深：３０１１１０）收跌１５％，三隻松鼠

（深：３００７８３）挫逾一成。



＊ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆火，帶動ＡＩ概念集體漲＊



上漲方面，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念領漲，板塊指數飆１３﹒５％，優刻得

（滬：６８８１５８）、每日互動（深：３００７６６）、拓爾思（深：３００２２９）等多股

漲停。ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型發布後以低成本、高效能

引全球關注，連續多日登頂蘋果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和谷歌Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ全球下載榜首

。騰訊雲、華為雲、阿里雲及百度智能雲，先後宣布上線ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型，用戶可在平

台調用ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１、ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３等。海外方面，亞馬遜、微軟、英偉

達等全球多間科企亦陸續宣布接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型。其他ＡＩ應用方向獲帶動，智譜ＡＩ

升７﹒４％，華為算力漲７﹒３％，Ｓｏｒａ概念股彈近７％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７９５﹒０８ －０﹒５８

上證綜合指數 ３２２９﹒４９ －０﹒６５ ５２１１﹒０３

上證Ａ股指數 ３３８４﹒９１ －０﹒６５

深證成份指數 １０１６４﹒２２ ＋０﹒０８ ７６８４﹒４９

深圳創業板指數 ２０６２﹒９２ －０﹒０４

上證Ｂ股指數 ２６２﹒９０ －０﹒７７ １﹒２３

深證Ｂ股指數 １１９２﹒７９ －０﹒７１ ０﹒６２

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