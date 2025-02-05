《Ａ股焦點》官媒稱新春消費顯活力，惟消費板塊顯著走弱

《經濟通通訊社５日專訊》內地春節假期結束，各地民眾返城開工，蛇年首個交易日消費板

塊顯著走弱，酒店餐飲板塊跌超２％，食品、白酒及旅遊均挫。岩石股份（滬：６００６９６）

、好想你（深：００２５８２）跌停，三隻松鼠（深：３００７８３）挫１２﹒４％，甘源食品

（深：００２９９１）及良品鋪子（滬：６０３７１９）跌８％，同慶樓（滬：６０５１０８）

、古井貢酒（深：０００５９６）、大連聖亞（滬：６００５９３）、長白山

（滬：６０３０９９）跌幅靠前。



《中國證券報》今日頭版報道，春節假期８天內，全社會跨區域人員流動量超２３億人次；

春節檔總票房超９０億元人民幣，創歷史新高；多個平台上「非遺」關鍵詞搜索量同比顯著增加

??多項數據顯示，２０２５年春節消費市場亮點多、活力足。



《證券時報》頭版文章亦指，超長假期，疊加多項利好政策實施，這個春節假期消費市場熱

氣騰騰。除了文旅市場，消費品「以舊換新」政策加力擴圍掀起換新熱潮。蘇寧易購發布的數據

顯示，春節期間，全國門店客流同比提升８０％，「以舊換新」訂單量同比增長９２％。

（ｒｙ）

