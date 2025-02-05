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AH股新聞

05/02/2025 09:28

【人行操作】人行６９７０億７天逆回購利率持平，收水７１６５億

　　《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行公布，今日進行６９７０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平１﹒５％。
　
　　公開市場今日有１４１３５億元逆回購到期，即今日淨回籠７１６５億元。
　　
　　本周，即２月５日至２月７日，公開市場分別有１４１３５億元、４８００億元、２８４０
億元逆回購到期。
　
＊專家：中國仍有降準、降息的空間和必要＊
　
　　《證券時報》引述民生銀行首席經濟學家溫彬稱，中國仍有降準、降息的空間和必要，目前
金融機構加權平均存款準備金率約為６﹒６％，預計全年降準兩次約１００個基點。鑒於當前物
價水平還處於低位，預計政策利率下調３０－４０個基點，進一步降低實體經濟實際融資成本。
人行還將繼續加大結構性政策工具的使用範圍，並加強與其他政策之間的配合，特別是支持存量
房收儲等，加強政策精準性，以達到對特定領域的支持。
　
　　渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽則預計，人行將通過多種工具向市場注入充裕流動
性，以支持政府債券的發行，並擇機下調政策利率以避免實際利率上升。預計中國不會借助人民
幣大幅貶值來抵消關稅上調的影響，且在促進房地產市場止跌回穩方面也會有進一步的舉措。
（ｊｑ）

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