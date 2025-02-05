  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

05/02/2025 12:13

擬合併Ｔｉｋｔｏｋ美國初創公司聘美籍港人演員歐陽萬成任ＣＳＯ

　　《經濟通通訊社５日專訊》提出與Ｔｉｋｔｏｋ合併的美國搜索引擎初創公司
Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ　ＡＩ於當地時間周二宣布，聘請Ｊｉｍｍｙ　Ｏ﹒Ｙａｎｇ（歐陽萬成
）擔任公司首席安全官（Ｃｈｉｅｆ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｏｆｆｉｃｅｒ）。
　
　　公開資料顯示，歐陽萬成是香港出生的美國男演員，因參演ＨＢＯ喜劇《矽谷群英》
（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖａｌｌｅｙ）而大受歡迎。Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ　ＡＩ在宣布委任消息
的同時上載了歐陽萬成拍攝的「上任致辭」。歐陽萬成表示，每個人都因為他的上任而可以安全
地在Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ　ＡＩ上使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ。
　
　　《路透》上月底引述知情人士報道，Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ　ＡＩ修改了提交給
ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動的合併方案；該方案擬創建一個將Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ和
ＴｉｋＴｏｋ美國公司合併的新實體、名為「ＮｅｗＣｏ」的新美國控股公司，而最新提議是允
許美國政府在新公司未來首次公開發行（ＩＰＯ）時持有其最多５０％股份。
　
　　美國總統特朗普近日表示，很多人對ＴｉｋＴｏｋ有興趣，又命令財政部和商務部成立一隻
主權財富基金（Ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ　ｗｅａｌｔｈ　ｆｕｎｄ），稱基金可能用以收購
ＴｉｋＴｏｋ。（ｓｌ）

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處