擬合併Ｔｉｋｔｏｋ美國初創公司聘美籍港人演員歐陽萬成任ＣＳＯ

《經濟通通訊社５日專訊》提出與Ｔｉｋｔｏｋ合併的美國搜索引擎初創公司

Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ ＡＩ於當地時間周二宣布，聘請Ｊｉｍｍｙ Ｏ﹒Ｙａｎｇ（歐陽萬成

）擔任公司首席安全官（Ｃｈｉｅｆ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｏｆｆｉｃｅｒ）。



公開資料顯示，歐陽萬成是香港出生的美國男演員，因參演ＨＢＯ喜劇《矽谷群英》

（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ）而大受歡迎。Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ ＡＩ在宣布委任消息

的同時上載了歐陽萬成拍攝的「上任致辭」。歐陽萬成表示，每個人都因為他的上任而可以安全

地在Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ ＡＩ上使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ。



《路透》上月底引述知情人士報道，Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ ＡＩ修改了提交給

ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動的合併方案；該方案擬創建一個將Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ和

ＴｉｋＴｏｋ美國公司合併的新實體、名為「ＮｅｗＣｏ」的新美國控股公司，而最新提議是允

許美國政府在新公司未來首次公開發行（ＩＰＯ）時持有其最多５０％股份。



美國總統特朗普近日表示，很多人對ＴｉｋＴｏｋ有興趣，又命令財政部和商務部成立一隻

主權財富基金（Ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ ｗｅａｌｔｈ ｆｕｎｄ），稱基金可能用以收購

ＴｉｋＴｏｋ。（ｓｌ）

