【聚焦數據】１月財新中國服務業ＰＭＩ降至５１，創四個月低

《經濟通通訊社５日專訊》新年伊始，服務業擴張步伐放緩。２０２５年１月財新中國通用
服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５１﹒０，較上月回落１﹒２個百分點，為２０２４
年９月（５０﹒３）以來最低，但仍維持擴張。
＊１月財新中國綜合ＰＭＩ回落至５１﹒１＊
此前公布的１月財新中國製造業ＰＭＩ回落０﹒４個百分點至５０﹒１，同樣為近四個月來
最低。兩大行業景氣度走弱，拖累當月財新中國綜合ＰＭＩ回落０﹒３個百分點至５１﹒１。
國家統計局近期公布的數據顯示，１月製造業、服務業ＰＭＩ分別下行１﹒０個、１﹒７個
百分點至４９﹒１、５０﹒３，前者時隔三個月重回收縮區間；綜合ＰＭＩ產出指數錄得
５０﹒１，低於上月２﹒１個百分點，僅輕微擴張。
＊新出口訂單重現擴張，就業連縮兩月＊
從財新中國服務業ＰＭＩ分項數據看，１月供給與需求擴張幅度收窄，當月新訂單指數雖然
仍高於榮枯線，但邊際下降。在２０２４年１２月短暫收縮後，新出口訂單指數重現擴張。受訪
企業稱，外國對包括旅遊業在內的中國服務業興趣增長，帶動新出口業務量的上升。
人員主動離職疊加企業裁員節支情況持續，服務業用工連續兩個月收縮，１月就業指數降至
２０２４年５月來最低。由於新訂單增長放緩、企業效率提高，當月積壓工作量指數跌至臨界點
以下。
原料價格和用工成本增加，帶動１月投入品價格繼續上漲，但漲幅有限；銷售價格指數在擴
張區間微降。
服務業企業家樂觀預期加強，１月經營預期指數穩中有升，但仍低於長期均值。樣本企業稱
，新業務品類推出，業務拓展力度加大，疊加政策扶持，有助於提振未來一年的銷售。但國際競
爭加劇，國際貿易前景仍不明朗，亦使部分企業感到憂慮。
＊分析：應盡快推出生育相關補助激勵措施＊
財新智庫高級經濟學家王喆表示，１月製造業和服務業供需均有改善，但就業均顯著下降，
價格水平總體較為低迷，尤其是製造業出廠價格，市場樂觀預期回升但仍低於長期均值。
２０２４年９月起陸續出台的一系列增量政策落地顯效，助推２０２４年全年經濟增長目標任務
順利完成。新的一年裏，大規模設備更新和消費品以舊換新等刺激政策效果或邊際放緩；海外政
策不確定性增加背景下出口環境或有所惡化，將是中國經濟要面臨的巨大挑戰，宏觀經濟政策對
此應做好充分準備，並根據客觀形勢變化及時調整。當前，國內有效需求不足，居民消費能力意
願有待提升，增加居民可支配收入應是政策著力重點。此外，２０２４年新出生人口數量仍位於
低位，相關補助激勵措施亦應盡快響應。（ｓｌ）
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