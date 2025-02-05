【大國博弈】中國據報考慮對蘋果應用商店收費等進行調查

《經濟通通訊社５日專訊》中國據報擬對蘋果公司俗稱「蘋果稅」的３０％應用收入抽佣等

問題展開調查。《彭博》引述消息人士報道，中國國家市場監督管理總局正進行前期工作，準備

對蘋果公司的相關政策及其對應用程式開發者的收費情況展開調查。



知情人士稱，市監總局正檢視蘋果的一些政策，包括對應用收入抽佣至多３０％及禁用外部

支付等規則。知情人士稱指，中國監管機構認為，蘋果可能對中國應用開發者收取了不合理的高

額費用，而禁止使用第三方應用商店（Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ）和支付方式也限制了競爭，並損害

了中國消費者權益。



知情人士又稱，自去年以來，該機構官員已與蘋果方面和應用程式開發者進行過接觸。如果

蘋果拒絕作出調整，中國可能會對蘋果展開正式調查。



蘋果和騰訊（００７００）、字節跳動等應用開發者一直在ｉＯＳ應用商店相關操作上有分

歧，在全球其他地區也有同樣的情況。中國去年以來對包括英偉達和谷歌在內的美國科技公司展

開過一些行動，但與蘋果的討論仍在繼續；如果當前溝通進展順利，監管也可能不會對蘋果展開

正式調查。（ｊｑ）

