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AH股新聞

05/02/2025 13:50

【ＦＯＣＵＳ】春節消費喜憂參半，省錢內捲揮之不去

　　【ＦＯＣＵＳ】首個「非遺（人類非物質文化遺產）」版春節長假周二（４日）收爐，８天
的全民「吃喝玩樂遊」狂歡又到盤點時。最吸睛的，當屬春節檔票房及觀影人次雙雙刷新歷史紀
錄，引發「消費復甦」和「消費降級」兩極反應。同時，四大一線城市消費熱鬧表象亦藏暗湧。
　
＊一線城市旅遊收入未見井噴＊
　
　　逾２３億人次的全社會跨區域人員流動，地球上每年一度最壯觀的團圓、休閒之旅，背後的
真金白銀歷來是一窺中國經濟冷熱的溫度計。文旅部的春節假期全國旅遊人次及消費數據尚未出

，　逾６０００萬（人次）遊客奔赴的北京、上海、廣州、深圳即搶先揭盅成績單。
　
　　其中，上海春節７天（除夕至初六）線上線下消費４６５億元（人民幣．下同），相比
２０２４年春節８天（除夕至初七）線上線下消費５６９億元，降溫之意隱現；北京接待遊客的
人均花費錄１６３０元
，亦較２０２４年微跌。廣州、深圳接待遊客的人均花費則分別錄９８０元、１１０５元，不慍
不火。
　
　　消費歸消費，但花錢的疏爽度未因春節而顯著提升，刷新高的春節檔票房及觀影人次，似乎
更顯示居民熱衷低價休閒，而此跟持續受捧的「縣城遊」異曲同工。
　
＊消費品企業就業收縮最明顯＊
　
　　簡而言之，硬幣的一面是人口基數所支撐的基本需求，另一面則是精打細算所導致的唯性價
比，後果之一即是經營業者旺丁部旺財，甚至賠錢賺吆喝。１月財新ＰＭＩ報告就顯示，製造業
價格疲弱，降成本仍是製造業企業的優先選項；就業指數連續５個月位於收縮區間，其中消費品
企業就業收縮最為明顯。
　
　　鑒於此，不難理解春節假期剛過，特斯拉、小鵬、蔚來等一眾車企即宣布「５年０息」優惠
，小鵬更附加「０首付」。華為亦表示，預計３月發布一款「全國人民都買得起的、意想不到的
產品」。
　
　　面對２０２５年頭號經濟任務－－大力提振消費，企業層面似乎仍走不出「捲」性價比的怪
圈，而政策層面從清華教授李稻葵建議提高全國６０歲以上農民養老金，到中證監主席吳清最新
強調「鞏固市場回穩向好勢頭」，如何增加居民工資性收入、財產性收入，為消費注入實質動力
，且看３月「兩會」出招。

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