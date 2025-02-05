【大國博弈】長和巴拿馬港口合同或被撤，中方：相信當地公平公正

《經濟通通訊社５日專訊》巴拿馬總統穆利諾近日與美國國務卿魯比奧會談後宣布不再續簽

「一帶一路」倡議，據報還在美國施壓下考慮取消長和（００００１）旗下和記港口

（Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ Ｐｏｒｔｓ ＰＰＣ）所持港口合同。中國外交部發言人林劍今日在例

行記者會上回應稱，巴拿馬是國際投資的匯聚之地，歷來以良好的法治和透明的營商環境聞名於

世，相信會為包括中國香港特區企業在內的各國、各地區企業提供公平、公正的環境。



林劍並指責，近期美國在巴拿馬運河問題上發表不負責任言論，蓄意曲解甚至攻擊抹黑有關

的合作。中方對相關行徑表示堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。



林劍又強調，目前中巴兩國在共建「一帶一路」框架下的合作正常開展，希望有關方面堅定

信心，不要受到外來干擾，從雙邊關係大局和兩國人民的長遠利益出發做出正確決策。



魯比奧與穆利諾會談後，美國國務院發布會談聲明指，中國目前對巴拿馬運河地區的影響和

控制地位對運河構成威脅，違反《巴拿馬運河永久中立和運營條約》，魯比奧明確表示這種現狀

不可接受，警告如果巴拿馬不採取行動驅逐與中國有關聯的公司，美國將捍衛自身在巴拿馬運河

條約下的權利。在巴拿馬決定不再參與「一帶一路」後，魯比奧稱此舉是巴拿馬與美國關係「向

前邁出的一大步」。（ｓｌ）

