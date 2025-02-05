【歐盟加稅】中國繼續對歐盟進口馬鈴薯澱粉徵收反傾銷稅

《經濟通通訊社５日專訊》中國商務部公告，自２０２５年２月６日起，對原產於歐盟的進

口馬鈴薯澱粉繼續徵收反傾銷稅，實施期限５年；稅率與此前一致－－對皇家艾維貝合作社公司

（Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｅ Ｋｏｎｉｎｋｌｉｊｋｅ Ａｖｅｂｅ Ｕ﹒Ａ﹒）、德國艾維貝馬

鈴薯澱粉工廠（Ａｖｅｂｅ Ｋａｒｔｏｆｆｅｌｓｔａｒｋｅｆａｂｒｉｋ

Ｐｒｉｇｎｉｔｚ╱Ｗｅｎｄｌａｎｄ ＧｍｂＨ）徵收１２﹒６％，對法國羅蓋特公司

（ＲＯＱＵＥＴＴＥ ＦＲＥＲＥＳ）以及其他歐盟公司徵收５６﹒７％。



商務部自２００７年２月５日起對原產於歐盟的進口馬鈴薯澱粉徵收反傾銷稅，指原產於歐

盟的進口馬鈴薯澱粉存在傾銷，中國馬鈴薯澱粉產業遭受了實質損害，稅率介乎１７％－３５％

。此後商務部於２０１１年４月１８日調整至現行稅率，並於２０１３年２月５日、２０１９年

２月６日延續此項反傾銷措施。今次期終復審再次裁定，如果終止反傾銷措施，原產於歐盟的進

口馬鈴薯澱粉的傾銷可能繼續或再度發生，對中國馬鈴薯澱粉產業造成的損害可能繼續或再度發

生，因此繼續在未來５年徵收反傾銷稅。



馬鈴薯澱粉在中國主要用於食品行業，是生產乳化劑、增稠劑、穩定劑、膨化劑、賦形劑等

的重要原料，廣泛應用於膨化食品，方便食品，香腸、火腿腸等肉類製品，冷凍食品，醬類、泥

類、湯類食品，飲料，醬料，烹飪，製糖，水產品加工等行業。（ｓｌ）

