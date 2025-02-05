《中國要聞》廣電總局：網絡視聽平台不得上線傳播未經許可微短劇

《經濟通通訊社５日專訊》國家廣播電視總局正式發布《關於進一步統籌發展和安全促進網

絡微短劇行業健康繁榮發展的通知》。通知要求，網絡視聽平台、小程序、投流方等播出或引流

、推送的所有微短劇，均須持有《網絡劇片發行許可證》或完成相應上線報備登記程序。節目上

線前須在片頭按相應格式要求標註《網絡劇片發行許可證》號或節目登記備案號。網絡視聽平台

不得上線傳播未標註許可證或備案號的微短劇，也不得為其引流、推送。



＊落實分類分層審核及總編輯內容負責制＊



通知並要求落實「分類分層審核」制度，按三類分三個層級進行審核管理－－「重點微短劇

」（符合特殊題材、總投資額度達到１００萬元人民幣及以上、長短視頻平台招商主推或在各終

端首頁首屏推薦播出、自願按重點微短劇申報等幾種條件之一）、「普通微短劇」（總投資額度

在人民幣３０萬元至１００萬元之間且非重點推薦）均應報省級以上廣電主管部門進行規劃備案

和成片審查，「其他微短劇」（總投資額度不足３０萬元人民幣且非重點推薦），由播出或為其

引流、推送的網絡視聽平台履行內容管理的職責，負責內容審核把關與版權核定，定期將審核劇

目信息報屬地省級廣電主管部門備案。



通知同時要求，網絡視聽平台須落實總編輯內容負責制。應設立總編輯崗位和總編輯辦公室

，配備並不斷強化與其業務相適應的審核把關人員隊伍，落實微短劇先審後播、審核會商、信息

核查、播出計劃報備、播出調控管理以及請示報告等制度，確保導向正確、播出安全。總編輯人

選報國家廣電總局登記備案。微短劇小程序機構也須建立健全總編輯制度。個人製作並上傳的各

類微短劇，由播出或為其引流、推送的網絡視聽平台履行節目生產制作機構的責任，按照有關規

定落實節目報審工作。對於重播節目，按照「誰重播，誰審核」原則，根據有關規定和管理要求

對內容進行重新審核。（ｓｌ）

