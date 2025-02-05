《中國要聞》糧儲局：切實加強玉米收購工作，維護市場平穩運行

《經濟通通訊社５日專訊》春節過後，農民陸續恢復售糧，玉米（港稱「粟米」）收購仍處

關鍵期。國家糧食和儲備局印發通知，對進一步抓好玉米收購工作作出安排。



通知要求，相關地方要在前期工作基礎上，切實強化玉米收購工作的統籌組織，保障農民售

糧順暢，維護市場平穩運行。要開拓思路、創新方式，深化產銷合作，加強農企對接，多措並舉

調動各類企業收儲建庫積極性，增強市場購銷活力。要加強市場監測和形勢研判，適時通報收購

進度、價格等信息，幫助各類市場主體合理安排購銷活動。要密切關注天氣變化，強化科學儲糧

技術指導，視情優化收購安排，滿足農民售糧需要。



由於２０２４年內地玉米產量創紀錄，而養殖業需求不振，內地玉米價格一直低迷，在去年

１２月降至四年半以來最低水平。為穩定市場，負責中央儲備糧棉油經營管理的中國儲備糧管理

集團有限公司（簡稱「中儲糧集團」）去年１２月１８日公告稱，即日起停止進口玉米輪出銷售

，意味不再進行進口玉米的出庫銷售。到今年２月３日，中儲糧集團公告，春節假期後，公司及

所屬相關企業將在黑龍江、吉林、遼寧三省增加新一批收儲庫點，擴大２０２４年國產玉米收購

規模。（ｓｌ）

