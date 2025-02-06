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AH股新聞

06/02/2025 17:39

《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首十
大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　２０９９﹒６７
金山辦公　（６８８１１１）　　１３０７﹒８２
紫金礦業　（６０１８９９）　　１０３９﹒５３
兆易創新　（６０３９８６）　　１００８﹒７９
工業富聯　（６０１１３８）　　　８９１﹒９９
海光信息　（６８８０４１）　　　８４１﹒８７
寒武紀　　（６８８２５６）　　　７３４﹒６９
中控技術　（６８８７７７）　　　７１８﹒０９
四川長虹　（６００８３９）　　　７１６﹒１９
長電科技　（６００５８４）　　　６９４﹒７９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）２１１１﹒５２
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）１４８８﹒３３
北方華創　　　　　　　（００２３７１）１３９５﹒９６
三花智控　　　　　　　（００２０５０）１１３７﹒１８
匯川技術　　　　　　　（３００１２４）１１１９﹒９０
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１０４１﹒０５
科大訊飛　　　　　　　（００２２３０）１０３８﹒５９
邁瑞醫療　　　　　　　（３００７６０）１０３５﹒５７
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　９８２﹒２６
歌爾股份　　　　　　　（００２２４１）　９６６﹒６０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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