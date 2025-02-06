《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首十

大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ２０９９﹒６７

金山辦公 （６８８１１１） １３０７﹒８２

紫金礦業 （６０１８９９） １０３９﹒５３

兆易創新 （６０３９８６） １００８﹒７９

工業富聯 （６０１１３８） ８９１﹒９９

海光信息 （６８８０４１） ８４１﹒８７

寒武紀 （６８８２５６） ７３４﹒６９

中控技術 （６８８７７７） ７１８﹒０９

四川長虹 （６００８３９） ７１６﹒１９

長電科技 （６００５８４） ６９４﹒７９

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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比亞迪 （００２５９４）２１１１﹒５２

寧德時代 （３００７５０）１４８８﹒３３

北方華創 （００２３７１）１３９５﹒９６

三花智控 （００２０５０）１１３７﹒１８

匯川技術 （３００１２４）１１１９﹒９０

立訊精密 （００２４７５）１０４１﹒０５

科大訊飛 （００２２３０）１０３８﹒５９

邁瑞醫療 （３００７６０）１０３５﹒５７

新易盛 （３００５０２） ９８２﹒２６

歌爾股份 （００２２４１） ９６６﹒６０

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（以上數字取小數點後兩個位）

