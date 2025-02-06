《神州頭條》財經報章頭版摘要：冰雪熱文旅旺，春節消費活力足

《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２月５日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的吉爾吉斯斯坦總統扎帕

羅夫舉行會談。習近平指出，中方願同吉方深化發展戰略對接，擴大治國理政經驗交流，推進全

方位互利合作，攜手維護兩國共同利益，推動中吉命運共同體建設更好落地走實。



習近平同巴基斯坦總統扎爾達里會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２月５日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的巴基斯坦總統扎爾達里

舉行會談。習近平指出，中方願同巴方在各自現代化道路上攜手前行，加快構建新時代更加緊密

的中巴命運共同體，更好造福兩國人民，為地區和平、穩定、繁榮作出更大貢獻。



強化要素保障，重大項目建設吹響「衝鋒號」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

連日來，多地重大項目集中開工或提前復工，甚至在春節假期也不停工。同時，各地持續強化要

素保障，為實現一季度項目建設「開門紅」打下堅實基礎。專家認為，央地抓緊推動項目開工建

設，有利於加快形成實物工作量，帶動基建投資增速回升。





《上海證券報》



多地召開「新春第一會」，吹響高質量發展「衝鋒號」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

蛇年春節假期後的首個工作日，多地召開「新春第一會」，吹響新一年推動高質量發展的「衝鋒

號」。



冰雪熱文旅旺，春節假期消費活力足

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

文旅部以及國家稅務總局２月５日發布的多項數據顯示，文化旅遊、家電家居類商品消費、電影

票房等多品類消費增勢較好。旅遊消費實現「開門紅」，服務需求旺盛。



再見！海通證券

＝＝＝＝＝＝＝

２月５日收市後，海通證券告別Ａ股，將自６日開市起連續停牌至終止上市。至此，海通證券結

束了在Ａ股１７年零６個月的徵程，「６００８３７」這一代碼成為歷史。





《證券時報》



討論《政府工作報告》稿，動員做好開年工作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強５日主持召開國務院第七次全體會議，討論擬提請十四屆全國人大三次會議審議

的政府工作報告，並對做好開年工作進行動員。



多地召開「新春第一會」，幹字當頭勇挑大梁

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

蛇年首個工作日，多個省市緊鑼密鼓召開「新春第一會」，謀新篇，啟新程。圍繞建設現代化產

業體系、優化營商環境、抓好改革創新等主題，進一步明確了蛇年經濟社會發展的方向、目標和

任務，奮楫揚帆，實幹篤行，共繪高質量發展新藍圖。



只有開放的創新才能贏得真正的尊重

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

蛇年春節，中國人工智能（ＡＩ）企業深度求索公司（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）的最新模型

ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１，成為了海內外熱議的焦點。憑借著低成本、高性能的優勢，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１不僅得到業界多位頂尖科學家、創業者、投資人的贊賞，而且撼動了硅

谷在生成式人工智能時代的絕對領先神話。（ｌｃ）

