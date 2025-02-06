《神州經脈》多國限制用ＤｅｅｐＳｅｅｋ，美郵政恢復收中港包裹

《神州經脈》滬深股市今天（６日）放量反彈，滬綜指低開高走、收升１﹒２７％，報

３２７０﹒６６點，深成指漲２﹒２６％，創業板指漲２﹒８％。兩市全天成交額近１﹒５４萬

億元（人民幣．下同），較上個交易日放量大增２４５８億元或兩成，為去年１２月１６日以來

最多。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開低走，收報７﹒２８９９，較上個交易日４時

３０分收盤價大跌１７５點子，創１月２０以來逾兩周新低，全日在７﹒２７００至

７﹒２９１２之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１６９１，較上個交易日小升２點子

，續創２０２４年１１月８日以來近三個月新高，與市場預測偏離８４４點，上個交易日報

７﹒１６９３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 第九屆亞洲冬季運動會（亞冬會）開幕式明晚在哈爾濱舉行，國家主席習近平將出席，文

萊蘇丹哈桑納爾、泰國總理佩通坦、南韓國會議長禹元植等外國領導人也將在座。習近平今日上

午在北京人民大會堂會見佩通坦時表示，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，中泰雙方要

繼續加強執法安全和司法合作，又指今年是中泰建交５０周年暨「中泰友誼金色５０年」，中泰

雙方要繼往開來、攜手前行，推動中泰命運共同體建設走深走實；中方願同泰方深化數字經濟、

新能源汽車等新興領域合作，攜手打造更加穩定暢通的產業鏈供應鏈。



２﹒ 美國郵政早前宣布由周二（４日）起暫停接收來自中國內地和香港的包裹，但不足一日就

生變，最新宣布恢復接收來自中國內地及香港郵政的所有國際入境包裹及郵件，周三（５日）生

效。中國商務部對美國郵政「朝令夕改」表示，無論一國的貿易政策如何調整，跨境電商本身所

具有的優勢和特點並沒有消失，仍然具有很強競爭力。另外，《華盛頓郵報》引述消息人士稱，

ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動正等待北京表態，在出售ＴｉｋＴｏｋ的談判上進展緩慢；中方似

乎會採取強硬態度，可能寧願讓ＴｉｋＴｏｋ關閉，也不批准出售，又指中方正等待與美國政府

達成一個涉科技及貿易政策的「大協議」。



３﹒ ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念股今日仍然火爆，同時多家公司在互動平台澄清與其合作、投資等

情況。其中，華金資本、每日互動被傳是ＤｅｅｐＳｅｅｋ股權關聯方而受追捧，但華金資本表

示，公司及子公司管理的基金均未持有ＤｅｅｐＳｅｅｋ母公司幻方量化及ＤｅｅｐＳｅｅｋ股

權；每日互動則稱，其與ＤｅｅｐＳｅｅｋ的關聯，僅為深度求索關聯公司－－浙江九章資產管

理有限公司（曾用名：杭州幻方科技有限公司）的一位重要股東曾是每日互動創始核心骨幹成員

。



４﹒ ＤｅｅｐＳｅｅｋ會過度採集用戶數據的質疑持續發酵，南韓外交、國防等政府部門已因

此而屏蔽對ＤｅｅｐＳｅｅｋ平台的訪問，此前也有外媒指，意大利、澳洲、印度、美國、日本

等國家禁止或限制使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ，一些企業亦屏蔽了這個平台。中國外交部發言人郭嘉

昆今日在例行記者會上回應稱，已注意到有關情況，強調中國政府高度重視並依法保護數據隱私

和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據。



５﹒ 比亞迪宣布，將於下周一（１０日）１９時３０分在深圳總部召開智能化戰略發布會。比

亞迪提出，希望通過比亞迪「天神之眼」系統，讓每一個人都能暢享高階智駕。此外，今年１月

，比亞迪新能源汽車產量約３２﹒７９萬輛，同比增長５９﹒４８％；銷量約３０﹒０５萬輛，

同比增長４９﹒１６％。



６﹒ 內地春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）票房錄５７﹒８２億元，超越《長津

湖》創下的５７﹒７５億元紀錄，刷新中國影史最高票房紀錄。泡泡瑪特聯乘推出的「《哪吒２

》天生羈絆系列」手辦公仔盲盒亦受熱捧，網上售罄，實體店也難以買到，網上出現二手放售，

據報整套全新未拆盲盒現貨價倍增至逾１１００元，隱藏款「敖丙版哪吒」全新未拆袋價格更較

原價高逾９倍。



７﹒ 內地新一輪成品油價格調整「擱淺」。國家發改委表示，國際市場油價波動運行，按現行

國內成品油價格機制測算，２月６日的前１０個工作日平均價格與１月１６日前１０個工作日平

均價格相比，調價金額每噸不足５０元。根據相關規定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額

納入下次調價時累加或沖抵。內地成品油價格調整周期為每１０個工作日一次。今年第一輪油價

調整在１月２日２４時開啟，目前為第三輪；前兩輪成品油價均有上調。



８﹒ 據內媒報道，隨著國際金價繼續攀升，周大福、六福珠寶、潮宏基、周生生、謝瑞麟等黃

金珠寶品牌今日的境內足金首飾價格普遍突破每克８６９元，當中較高的已達每克８７２元，再

創新高，較昨日上漲每克６－９元不等。（ｓｌ）

