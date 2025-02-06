《鍾之日記》比亞迪系強彈，國資接管萬科

《鍾之日記》２月６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美貿易紛爭未有定論，但美國郵政「朝令夕改」收回暫停接收中國包裹的決定，港股今早

高開１點，之後沽壓出現，恒指倒跌，之後Ａ股造好帶動，比亞迪系強彈，恒指又止跌回升，午

後升幅擴大至近３００點，最終在全日最高點２０８９１收市，升２９４點或１﹒４％，主板成

交超過１７８４億元。



＊滬指反彈１﹒２７％，成交放量兩成＊



滬深股市今天放量反彈，滬綜指低開高走、收升１﹒２７％，報３２７０﹒６６點，深成指

漲２﹒２６％，創業板指漲２﹒８％。兩市全天成交額近１﹒５４萬億元人民幣，較上個交易日

放量大增兩成，為去年１２月１６日以來最多。



盤面上看，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念全日強勢，漲超８﹒６％，同時多家公司在互動平台澄清

與其合作、投資等情況。每日互動（深：３００７６６）漲漲停，公司表示在較早時間就接入

ＤｅｅｐＳｅｅｋ相關版本並完成各方面的評估及利用自有算力進行私有化部署，目前主要用於

業務垂直場景使用、研發提效（ＡＩ４ＳＥ）、知識庫問答以及將其納入數據智能操作系統

（ＤｉＯＳ）的功能模塊等。



另外，內地春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）票房錄５７﹒８２億元人民幣，

超越《長津湖》，登頂中國影史最高票房寶座；加上春節檔總票房及觀影人次均創新高，影視娛

樂股齊慶功，板塊指數收升２﹒５％。華創證券表示，展望後續，春節檔再次驗證優質供給下觀

影需求旺盛，國內外大廠優質內容儲備豐富，２０２５年行業進入新一輪供給釋放周期，看好大

盤復甦。



＊比亞迪智駕有新搞作，股價大升一成＊



今日午後有內媒報道稱，比亞迪（０１２１１）將於２月１０日１９：３０在深圳總部召開

智能化戰略發布會。比亞迪提出，希望通過比亞迪「天神之眼」系統，讓每一個人都能暢享高階

智駕。市場料比亞迪屆時公布高階智駕方案。



值得留意的是，「天神之眼」的無圖城市領航（ＣＮＯＡ）功能於去年１２月底實現全國開

通，這意味著從一二線大城市到偏遠小城，用戶都殼使用智能輔助。集團總裁王傳福曾表示，未

來將在「整車智能」領域投資超過１０００億元人民幣，用「整車智能」技術路線引領新能源汽

車的發展方向。



日前，比亞迪公布的１月銷量數據成為汽車行業熱議的焦點，憑藉３００５３８輛的成績，

比亞迪再次穩坐中國品牌汽車市場銷冠寶座，月銷量同比增長４９％。另外，２０２４年全球車

企銷量排行榜前十出爐，比亞迪排名第五，較前年躍升４位，刷新中國車企的全球銷量新紀錄。



比亞迪股價大升１１﹒５％，收報３１５﹒８元；同系比亞迪電子（００２８５）受惠蘋果

ＡＩ芯片量產消息，收漲１９﹒６％，為表現最好藍籌。據報蘋果Ｍ５芯片已正式進入量產階段

，將在今年下半年登場，預計由ｉＰａｄ Ｐｒｏ首發搭載。



＊國資全面接管萬科，標普稱緩解流動性壓力乏細節＊



內房巨頭萬科（０２２０２）（深：０００００２）迅速邁入「國資化」。在深鐵集團董事

長辛傑代替郁亮擔任萬科董事會主席，並於２０２５年１月２７日生效後，春節長假一過，萬科

５日在內部發文，宣布１０名高管人事任命，涉及戰略投資運營管理部、財務資金管理部、法務

部等集團總部，以及北京、華東等開發經營本部等多個核心崗位。這些新任命人員，全部來自深

圳國資系統。



從民企地產商到國資（深鐵集團）成第一大股東、再到國資深度參與，萬科正經歷一場與中

國房地產業息息相關的巨變。萬科ＡＨ股今日均升０﹒７％。



標普全球評級發表報告認為，深鐵集團的管控增強或有助於萬科保持與銀行和保險公司之間

的關係。但新管理層將如何幫助萬科緩解流動性壓力，目前仍缺乏細節。要應對２０２５年大規

模的債券到期，萬科需要及時回收已簽約的非核心資產處置的所得款項，並且從金融機構獲得新

增抵押貸款。



根據中國房產信息集團的數據，２０２５年１月萬科的合同銷售額同比下滑４３％至１１０

億元人民幣，這一下滑幅度遠大於中國百強房企合同銷售額３﹒２％的平均降幅。標普認為，萬

科需要保持較好的銷售狀況以增強經營性現金流，而目前評估萬科的流動性狀況為疲弱。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

