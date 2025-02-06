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AH股新聞

06/02/2025 10:42

《Ａ股焦點》寧德時代跌１％，傳最快本月遞表香港上市

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《彭博》引述消息報道，寧德時代（深：３００７５０）正考
慮最早於本月或３月初提交香港上市申請，公司擬將把高盛、摩根士丹利和瑞銀加到安排行名單
內，之前亦有消息指美銀、中金公司、中信建投證券和摩根大通將是牽頭行。
　
　　消息稱，上市一事還在考慮中，提交申請的時間和股份發售規模等細節仍可能有變，其他銀
行也可能加入，扮演較小的角色。
　
　　寧德時代今早低開低走，現跌１％，報２４９﹒６１元人民幣。今年以來，寧德時代股價已
下跌逾６％。
　
＊或籌逾５０億美元，投行紛紛爭搶承銷角色＊
　
　　早前有報道指，寧德時代最早可能在２０２５年上半年通過香港上市籌集超過５０億美元（
約３９０億港元）資金，這將是香港近年來規模最大的一宗上市交易。
　
　　《彭博》的報道稱，寧德時代料成為今年香港股市復甦的重要推動力，其他在中國內地上市
公司也計劃在香港進行第二次上市。港交所高管上月表示，約有１００家公司正在準備首次公開
募股（ＩＰＯ）。
　
　　據知情人士透露，寧德時代這一重量級交易使得各大銀行紛紛爭搶承銷角色，而該公司則僅
提供０﹒２％的基礎承銷費－－外加可能的獎勵。（ｊｑ）

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