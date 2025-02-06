《Ａ股焦點》每日互動連漲，公司創始成員為ＤｅｅｐＳｅｅｋ股東

《經濟通通訊社６日專訊》每日互動（深：３００７６６）發布股票交易異常波動公告稱，

近期，公司關注到部分媒體將公司股票認為是「ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念股」，ＤｅｅｐＳｅｅｋ

是杭州深度求索旗下的大模型。經公司核實，深度求索的關聯公司－－浙江九章資產管理有限公

司（簡稱「幻方科技」）的一位重要股東確實曾為每日互動創始核心骨幹成員；但截至本公告披

露日，每日互動未持有深度求索和幻方科技的股權，也尚未向ＤｅｅｐＳｅｅｋ提供語料數據。



每日互動今早開盤再漲停，報３４﹒７０元人民幣，連續三個交易日漲停。每日互動由１月

２０日起持續上升，股價由１７元人民幣翻倍。



每日互動表示，公司在較早時間就接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ相關版本，並完成各方面的評估及

利用自有算力進行私有化部署，目前主要用於業務垂直場景使用、研發提效（ＡＩ４ＳＥ）、知

識庫問答以及將其納入數據智能操作系統（ＤｉＯＳ）的功能模塊等。公司依托

ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型打造的數智產品對未來經營業績等影響取決於產品研發以及行業場景落

地進度，具有不確定性，請廣大投資者審慎決策、理性投資。（ｊｑ）

