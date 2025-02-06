《Ａ股焦點》萬科Ａ升１％，標普稱其管理層變動預示國有管控加強

《經濟通通訊社６日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）近日公告顯示，深鐵

集團董事長辛杰代替郁亮擔任萬科董事會主席，於２０２５年１月２７日生效。此外，還有四位

與深鐵集團或者深圳市其他國企相關的人員加入了萬科的高級管理層，擔任執行副總裁或董事會

秘書等職務。



標普全球評級近日表示，萬科董事會和高級管理層的變動表明其第一大股東正在收緊對該公

司的管控。



萬科Ａ股現升１％，報７﹒０４元人民幣；Ｈ股微升０﹒２％。



＊標普：或有助於萬科保持與銀行和保險公司之間的關係＊



截至２０２４年９月３０日，國有企業深鐵集團持有萬科２７﹒１８％的股份。深鐵集團由

深圳市國資委全資持有。



雖然郁亮仍然擔任萬科執行董事，但是萬科前首席執行官兼執行董事祝九勝已辭任並離開了

董事會。該公司還未任命新的首席執行官。目前，萬科十位董事中有四位與深鐵集團或深圳其他

國企有關。



標普全球評級認為，深鐵集團的管控增強或有助於萬科保持與銀行和保險公司之間的關係。

但新管理層將如何幫助萬科緩解流動性壓力，目前仍缺乏細節。要應對２０２５年大規模的債券

到期，萬科需要及時回收已簽約的非核心資產處置的所得款項，並且從金融機構獲得新增抵押貸

款。（ｊｑ）

