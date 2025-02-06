《券商巨無霸》海通證券正式告別Ａ股

《經濟通通訊社６日專訊》海通證券（滬：６００８３７）昨日（５日）收市後正式告別Ａ

股，將自今日開市起連續停牌至終止上市。至此，海通證券結束了在Ａ股１７年零６個月的征程

，「６００８３７」這一代碼成為歷史。



昨日是海通證券Ａ股最後一個交易日。截至收市，海通證券Ａ股下跌１﹒６１％，報價為每

股１０﹒４１元（人民幣．下同），當日成交９﹒７５億元，總市值為１３６０億元。



此次海通證券的停牌與終止上市，是國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）換股吸

收合併海通證券這一重大資本運作的關鍵環節。海通證券於２月４日公告稱，公司Ａ股股票將自

２月６日開市起連續停牌，此後進入現金選擇權行權申報、清算交收階段，不再交易。待現金選

擇權實施完成及公司終止上市後，海通證券股東持有的Ａ、Ｈ股股票將分別轉換為國泰君安為本

次換股吸收合併所發行的Ａ、Ｈ股股票。



海通證券成立於１９８８年，註冊資本１３０﹒６４２億元。２００７年７月３１日，海通

證券在上交所掛牌上市。２０１２年４月２７日，海通證券於香港聯交所主板掛牌並開始上市交

易。（ｌｃ）

