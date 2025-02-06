【大國博弈】人民日報：谷歌安卓系統被業內詬病為假開源、真壟斷

《經濟通通訊社６日專訊》國家市場監管總局日前公告，因谷歌公司（Ｇｏｏｇｌｅ）涉嫌

違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對谷歌公司開展立案調查。但谷歌自

２０１０年宣布關閉中國內地搜索業務後，其在華業務相對有限，市場都在猜測谷歌被調查的具

體原因。



官媒《人民日報》發表清華大學法學院教授張晨穎的文章稱，一直以來，谷歌的安卓操作系

統被業內詬病為假開源、真壟斷。此次反壟斷調查可能與谷歌的安卓操作系統業務有關。



文章認為，谷歌利用安卓移動操作系統的市場支配地位，在技術上和商業上，對中國手機廠

商施加諸多限制和約束，特別是通過與軟硬件廠商、海外通訊運營商等簽訂一系列協議，設置反

分裂義務，嚴格限制開發安卓分支操作系統，要求預裝全套谷歌應用程序等等。這些限制措施與

谷歌開發的應用商店、搜索引擎等產品服務相配合，構建起移動互聯網時代的強大商業生態，不

僅強化了谷歌在移動操作系統市場的壟斷地位，而且排除、限制了移動操作系統等相關市場的競

爭，阻礙了行業創新發展。



文章並稱，應積極借鑑歐盟等域外反壟斷執法機構的經驗，加強對跨國壟斷行為監管執法，

推動谷歌取消不合理的限制和做法，有利於推動構建更加公平合理的國際市場競爭秩序，保障中

國企業更好參與國際市場競爭合作，為產業創新發展和全球經濟注入新的發展動力。（ｌｃ）

