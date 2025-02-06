【ＡＩ】俄儲蓄銀行大讚ＤｅｅｐＳｅｅｋ，擬與中國合作研究ＡＩ

《經濟通通訊社６日專訊》據《路透》引述俄羅斯最大銀行－－俄羅斯聯邦儲蓄銀行

（Ｓｂｅｒｂａｎｋ）一位高管透露，該行計劃與中國研究人員合作開展人工智能（ＡＩ）聯合

項目，盛讚中國ＤｅｅｐＳｅｅｋ以較美國競爭對手更低廉的成本創造出ＡＩ模型，顛覆了科技

界的格局。



報道介紹，俄羅斯儲蓄銀行在首席執行官Ｇｅｒｍａｎ Ｇｒｅｆ的領導下，已經從一家背

負著繁重官僚主義包袱的前蘇聯式國家儲蓄銀行，轉變為俄羅斯ＡＩ領域領軍企業之一，並於

２０２３年發布了ＧｉｇａＣｈａｔ模型。



報道引述俄羅斯儲蓄銀行第一副首席執行官Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｖｅｄｙａｋｈｉｎ表示

，該行擁有許多科學家，「我們計劃通過這些科學家與來自中國的研究人員開展聯合研究項目」

，但他未有具體說明計劃與中國的哪些人合作。Ｖｅｄｙａｋｈｉｎ又稱，該行已將

ＤｅｅｐＳｅｅｋ與該行旗下最先進模型ＧｉｇａＣｈａｔ ＭＡＸ進行比較，結果表明，中國

的競爭對手在科學任務方面更勝一籌，而ＧｉｇａＣｈａｔ在銀行業務方面與其不相上下，甚至

更勝一籌。



Ｖｅｄｙａｋｈｉｎ還稱，ＤｅｅｐＳｅｅｋ的成功符合俄羅斯儲蓄銀行的戰略，即尋找低

成本的解決方案，而不是投資數以十億美元計的資金在超大型計算基礎設施項目上，例如美國總

統特朗普宣布的合資企業Ｓｔａｒｇａｔｅ。ＤｅｅｐＳｅｅｋ已經證明，即使降低能力，也有

可能實現與美國模型相當的質量，「這讓人懷疑在工程創新時是否有必要進行極端投資」。



Ｖｅｄｙａｋｈｉｎ並認為，ＤｅｅｐＳｅｅｋ的成功主要歸功於其透明度，指這與

ＯｐｅｎＡＩ的封閉性形成了鮮明對比，「這吸引了一個龐大的社群」。（ｓｌ）

