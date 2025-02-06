《神州金融》內地擬規範供應鏈金融業務，鼓勵探索「脫核模式」

《經濟通通訊社６日專訊》中國人民銀行、國家金融監督管理總局等六部門發布徵求意見稿

，擬規範供應鏈金融業務，稱要積極探索供應鏈脫核（核心企業）模式，並嚴防對核心企業多頭

授信、過度授信以及利用供應鏈金融業務加劇上下游帳款拖欠。



人行網站今日刊出《中國人民銀行 金融監管總局 最高人民法院 國家發展改革委 商務

部 市場監管總局關於〈關於規範供應鏈金融業務 引導供應鏈信息服務機構更好服務中小企業

融資有關事宜的通知（徵求意見稿）〉（下稱「意見稿」）公開徵求意見的通知》，稱起草意見

稿是為了提升金融服務實體經濟質效，減少對中小企業資金擠佔和帳款拖欠，優化中小企業融資

環境，強化供應鏈金融規範，防控相關業務風險。



＊引導金融機構有序開展供應鏈票據資產證券化試點＊



意見稿提出，要引導金融機構在依法合規、風險可控的前提下，有序開展供應鏈票據資產證

券化試點，拓寬票據融資渠道。利用供應鏈「數據信用」和「物的信用」，支持供應鏈上中小企

業開展信用貸款及訂單貸款、存貨貸款、倉單質押貸款等動產和權利質押融資業務。



＊供應鏈核心企業不得要求中小企接受不合理付款期限＊



意見稿又提出，供應鏈核心企業不得利用優勢地位拖欠中小企業帳款或不當增加中小企業應

收帳款，不得要求中小企業接受不合理的付款期限，不得強制中小企業接受各類非現金支付方式

和利用非現金支付方式變相延長付款期限。同時，商業銀行不得將貸前、貸中、貸後管理的關鍵

環節外包， 防範貸款管理「空心化」；要嚴防對核心企業多頭授信、過度授信以及利用供應鏈

金融業務加劇上下游帳款拖欠。



＊應收帳款電子憑證不得基於預付款開立＊



意見稿並專門明確對「應收帳款電子憑證」規範管理的基本框架，指應收帳款電子憑證的開

立、轉讓應具備真實貿易背景，不得基於預付款開立。商業銀行提供應收帳款電子憑證融資服務

，應當嚴格審查貿易背景材料，有效識別和防範虛構貿易背景套取銀行資金和無貿易背景的資金

交易行為，同時應積極優化資金供給結構，優先支持科技創新、先進製造、綠色發展相關企業及

中小企業融資，嚴禁借此新增地方政府隱性債務。（ｓｌ）

