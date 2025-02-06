《Ａ股焦點》多家Ａ股搭上ＤｅｅｐＳｅｅｋ快車，澄清沒合作仍漲

《經濟通通訊社６日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念股今日持續火爆，同時多家公司在互動平

台澄清與其合作、投資等情況。截至今日收盤，華金資本（深：０００５３２）、每日互動

（深：３００７６６）漲停；久其軟件（深：００２２７９）、富嶺股份（深：００１３５６）

、青木科技（深：３０１１１０）漲逾２％；超研股份（深：３０１６０２）升近２％。



華金資本、每日互動此前被傳是ＤｅｅｐＳｅｅｋ的股權關聯方，受到市場追捧。華金資本

表示，公司及子公司管理的基金均未持有幻方量化（即ＤｅｅｐＳｅｅｋ母公司幻方科技）及

ＤｅｅｐＳｅｅｋ股權。



每日互動表示，公司在較早時間就接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ相關版本並完成各方面的評估及利

用自有算力進行私有化部署，目前主要用於業務垂直場景使用、研發提效（ＡＩ４ＳＥ）、知識

庫問答以及將其納入數據智能操作系統（ＤｉＯＳ）的功能模塊等。



久其軟件回應稱，公司暫未與字節、華為及ＤｅｅｐＳｅｅｋ在大模型業務方面有相關合作

。富嶺股份稱，公司與ＤｅｅｐＳｅｅｋ之間不存在股權投資關係，也不存在其他合作。



青木科技稱，公司技術研發主要集中在提升電商運營效率的工具上和客戶關係管理系統等方

面，公司業務暫不涉及ＤｅｅｐＳｅｅｋ技術應用。超研股份亦表示，公司目前沒有

ＤｅｅｐＳｅｅｋ相關技術或產品。（ｊｑ）

