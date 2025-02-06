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AH股新聞

06/02/2025 17:18

【大國博弈】美關稅衝擊中國電商，專家料每單成本增至少十美元

　　《經濟通通訊社６日專訊》當地時間４日，美國對中國進口產品加徵１０％關稅措施生效，
其中一項關鍵措施是取消８００美元以下商品「小額豁免」（ｄｅ　ｍｉｎｉｍｉｓ　
ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ）條款，使中國包裹除了被課徵現有關稅，也將新增一筆１０％關稅。中國
物流業者估計，每單成本大約會增加１０至２０美元。
　
＊將有更多商家把包裹轉為海外倉庫發貨＊
　
　　據《第一財經》報道，橙聯股份近年打造了跨境直發網絡和海外倉庫體系，其首席商務官康
勇表示，初步估計，海外買家每單平均成本將增加１０至２０美元，按每個平台的清關方式和服
務模式，增加成本會有所不同。
　
　　康勇指出，「低值貨物模式對於低收入消費者尤其重要，該政策可能會對這些消費者造成更
大影響」。至於影響有多大，後續要根據海外買家總體成本的承受力來評估。
　
　　提供海外倉服務的萬邑通集團副總裁汪思傑指出，必然會有更多的商家把包裹轉為海外倉庫
發貨，也就是改為一般貿易的方式清關，進入美國境內後中轉至海外倉庫重新包裝出貨，這套模
式預計會多耗時一兩天，成本也會有所增加。
　
＊關稅將削弱中國電商競爭力＊
　
　　《洛杉磯時報》５日報道，研究快時尚的ＧｌｏｂａｌＤａｔａ零售分析師桑德斯
（Ｎｅｉｌ　Ｓａｕｎｄｅｒｓ）則指出，這些廉價的快時尚電商不會消失，關稅也不會讓商品
價格變得超級昂貴，只會讓它們稍微貴一點，因為他們銷售的商品價格相當便宜。他估計，每美
元會增加約１０到２０美分。
　
　　不過桑德斯也指出，此舉會在一定程度上削弱中國電商的競爭力，他們不僅要為商品繳稅，
包裹還會受到海關人員更嚴格的審查，可能導致運輸延誤，「他們要麼利潤受到打擊，要麼將價
格轉嫁給消費者，考慮到他們低價的商業模式，這可能會減少銷量」。（ｊｑ）

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