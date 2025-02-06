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AH股新聞

06/02/2025 13:34

《中國要聞》《哪吒２》刷新中國票房，泡泡瑪特聯乘盲盒賣斷市

　　《經濟通通訊社６日專訊》最新數據顯示，內地春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》》（《哪吒
２》）票房５７﹒８２億元（人民幣．下同），超越《長津湖》創下的５７﹒７５億元紀錄，刷
新中國影史最高票房紀錄。
　
　　泡泡瑪特（０９９９２）聯乘推出的「《哪吒２》天生羈絆系列」手辦公仔盲盒亦受熱捧，
網上售罄，實體店也難以買到，網上出現二手放售。據內媒報道，整套全新未拆盲盒現貨價倍增
至逾１１００元，隱藏款「敖丙版哪吒」全新未拆袋價格更較原價高逾９倍。
　
＊泡泡瑪特：緊急調整生產計劃，積極補貨＊
　
　　泡泡瑪特方面人士表示，《哪吒２》本身就是非常優質的ＩＰ，此次聯名產品開發歷時１年
半，不僅還原了電影中的經典名場面，也通過與版權方對電影進行的深度溝通，做了不少二創設
計。《哪吒２》天生羈絆系列手辦是隨著電影熱度的走高，逐漸在泡泡瑪特的各個渠道售罄，公
司緊急調整了生產計劃，積極補貨。
　
　　盲盒潮玩二手交易主要平台千島，截至周二（４日），天生羈絆系列整盒成交均價
８５１﹒２元，新發布的現貨全新未拆盲盒價格逾１０００元；大部分已拆盒的單體手辦價格上
漲２倍左右，其中，隱藏款「敖丙版哪吒」全新未拆袋價格升至６９７元，較原價飆逾９倍，預
售期為３月２０日的轉增名額價格普遍逾３００元。（ｃｔ）

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