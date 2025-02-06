《Ａ股行情》中美貿易紛爭持續，滬綜指低開０﹒０９％

《經濟通通訊社６日專訊》滬綜指蛇年首個交易日收跌，結束了連續４年開紅盤收漲的紀錄

。中美貿易紛爭持續，今日滬指小幅低開０﹒０９％，報３２２６﹒５７點，深成指低開

０﹒２１％，創業板指亦低開０﹒１７％。



美國郵政早前宣布由周二（４日）起，暫停接收來自中國內地和香港的包裹，但不足一日就

生變，最新宣布恢復接收來自中國內地及香港郵政的所有國際入境包裹及郵件，周三（５日）生

效。



另邊廂，中國據悉考慮對蘋果應用商店的收費及支付模式進行調查。據悉，市監總局正檢視

俗稱「蘋果稅」的應用收入抽佣及禁用外部支付等規則，認為蘋果可能對中國應用開發者收取了

不合理的高額費用，排除第三方支付的做法也限制了競爭，並損害了中國消費者權益。至於已遭

國家市場監管總局反壟斷調查的谷歌公司（Ｇｏｏｇｌｅ），官媒《人民日報》發表清華大學法

學院教授張晨穎的文章稱，谷歌的安卓操作系統被業內詬病為假開源、真壟斷。此次反壟斷調查

可能與谷歌的安卓操作系統業務有關。



國務院總理李強主持召開國務院第七次全體會議指出，要因時因勢，加大逆周期調節力度；

要敢於打破常規，推出可感可及的政策舉措，及時回應關切，加強政策與市場的互動。他續稱，

要客觀辯證看待外部形勢變化，統籌解決國內經濟問題和應對外部挑戰，變壓力為動力，採取有

力舉措，在做強國內大循環，推動科技創新，促進產業升級等重點領域實現新突破。



今日人行進行２７５５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有４８００億元

逆回購到期，即今日淨回籠２０４５億元。（ｒｙ）

