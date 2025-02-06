《Ａ股行情》滬指半日升０﹒７６％，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念是焦點

《經濟通通訊社６日專訊》滬指早盤低開高走，半日收升０﹒７６％，深成指揚１﹒４３％

，創業板指漲２﹒０９％，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念延續強勢，機器人、半導體等領漲，滬深上漲

個股超３８００隻，兩市半天成交９４４３億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交放

量７９３億元或９％。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆紅，相關概念板連日大漲，多家上市公司出公告解釋股價異動情況。浙

江東方（滬：６００１２０）上午漲停，公司５日公告稱，旗下基金板塊所投資的北京深度搜索

科技有限公司等名稱，與深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）及其關聯企業較為相似，但無任何股權

投資關係，公司及旗下基金板塊管理的相關私募基金未直接或間接投資ＤｅｅｐＳｅｅｋ。杭鋼

股份（滬：６００１２６）二連漲停，但公司澄清與ＤｅｅｐＳｅｅｋ系統的開發、應用等核心

技術無關，且與深度求索無任何業務往來。每日互動（深：３００７６６）稱，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ關聯公司－－幻方科技的重要股東確實曾為每日互動創始核心骨幹成員，但每

日互動未持有深度求索和幻方科技的股權，也尚未向ＤｅｅｐＳｅｅｋ提供語料數據。每日互動

再漲停，報３４﹒７０元，由１月２０日起持續上升，股價由１７元翻倍。



上漲板塊方面，人形機器人概念半日彈５﹒８％，連升兩日。中信建投表示，綜合考慮宏觀

、產業和市場風險偏好，建議積極把握ＡＩ應用、機器人、新興消費等快速成長方向。



另外，２０２５年春節檔電影總票房創新高，影視娛樂股表現不俗，金逸影視

（深：００２９０５）漲停，光線傳媒（深：３００２５１）上午收升１４﹒４％。光線傳媒上

日公告稱，公司出品、發行的影片《哪吒之魔童鬧海》在內地上映七天累計票房收入約４８﹒４

億元（人民幣．下同），超過公司最近一個會計年度經審計的合併財務報表營收的５０％。截至

２月４日，公司來源於該影片的營業收入區間約為９﹒５億－１０﹒１億元。今年迄今，光線傳

媒股價累漲逾四成。（ｒｙ）

