《Ａ股行情》滬綜指收升１﹒２７％，成交１﹒５萬億個半月高

《經濟通通訊社６日專訊》滬深股市今天放量反彈，滬綜指低開高走、收升１﹒２７％，報

３２７０﹒６６點，深成指漲２﹒２６％，創業板指漲２﹒８％。兩市全天成交額近１﹒５４萬

億元（人民幣．下同），較上個交易日放量大增２４５８億元或兩成，為去年１２月１６日以來

最多。



盤面上看，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念全日強勢，漲超８﹒６％，每日互動

（深：３００７６６）等多股漲停。比亞迪Ａ（深：００２５９４）午後迅速漲停，公司將於下

周一（２月１０日）１９時３０分在深圳總部召開智能化戰略發布會。比亞迪提出，希望通過「

天神之眼」系統讓每一個人都能暢享高階智駕。Ａ股智能駕駛概念股亦見升幅，青雲科技

（滬：６８８３１６）、優刻得（滬：６８８１５８）等多股漲停。



＊哪吒稱霸影壇，影視股慶功＊



另外，最新數據顯示，內地春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》》（《哪吒２》）票房錄

５７﹒８２億元，超越《長津湖》創下的５７﹒７５億元紀錄，刷新中國影史最高票房紀錄。

２０２５年春節檔總票房及觀影人次均創新高。



影視娛樂股齊慶功，板塊指數收升２﹒５％，金逸影視（深：００２９０５）封板，《哪吒

２》主要出品方光線傳媒（深：３００２５１）飆逾１８％。華創證券表示，哪吒虹吸效應明顯

，展望後續，春節檔再次驗證優質供給下觀影需求旺盛，國內外大廠優質內容儲備豐富，

２０２５年行業進入新一輪供給釋放周期，看好大盤復甦。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８４２﹒８３ ＋１﹒２６

上證指數 ３２７０﹒６６ ＋１﹒２７ ５９０４﹒２２

深證成指 １０３９３﹒６３ ＋２﹒２６ ９４４９﹒３９

創業板指 ２１２０﹒７５ ＋２﹒８０

科創５０ １０１１﹒２２ ＋２﹒８９

Ｂ股指數 ２６５﹒７３ ＋１﹒０８ １﹒１４

深證Ｂ指 １２０３﹒７１ ＋０﹒９２ ０﹒８８

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