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AH股新聞

06/02/2025 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升１﹒２７％，成交１﹒５萬億個半月高

　　《經濟通通訊社６日專訊》滬深股市今天放量反彈，滬綜指低開高走、收升１﹒２７％，報
３２７０﹒６６點，深成指漲２﹒２６％，創業板指漲２﹒８％。兩市全天成交額近１﹒５４萬
億元（人民幣．下同），較上個交易日放量大增２４５８億元或兩成，為去年１２月１６日以來
最多。
　
　　盤面上看，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念全日強勢，漲超８﹒６％，每日互動
（深：３００７６６）等多股漲停。比亞迪Ａ（深：００２５９４）午後迅速漲停，公司將於下
周一（２月１０日）１９時３０分在深圳總部召開智能化戰略發布會。比亞迪提出，希望通過「
天神之眼」系統讓每一個人都能暢享高階智駕。Ａ股智能駕駛概念股亦見升幅，青雲科技
（滬：６８８３１６）、優刻得（滬：６８８１５８）等多股漲停。
　
＊哪吒稱霸影壇，影視股慶功＊
　
　　另外，最新數據顯示，內地春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》》（《哪吒２》）票房錄
５７﹒８２億元，超越《長津湖》創下的５７﹒７５億元紀錄，刷新中國影史最高票房紀錄。
２０２５年春節檔總票房及觀影人次均創新高。
　
　　影視娛樂股齊慶功，板塊指數收升２﹒５％，金逸影視（深：００２９０５）封板，《哪吒
２》主要出品方光線傳媒（深：３００２５１）飆逾１８％。華創證券表示，哪吒虹吸效應明顯
，展望後續，春節檔再次驗證優質供給下觀影需求旺盛，國內外大廠優質內容儲備豐富，
２０２５年行業進入新一輪供給釋放周期，看好大盤復甦。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８４２﹒８３　　＋１﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３２７０﹒６６　　＋１﹒２７　　　　５９０４﹒２２　　
　　深證成指　　１０３９３﹒６３　＋２﹒２６　　　　９４４９﹒３９　　
　　創業板指　　２１２０﹒７５　　＋２﹒８０　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０１１﹒２２　　＋２﹒８９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６５﹒７３　　＋１﹒０８　　　　　１﹒１４　　　　
　　深證Ｂ指　　１２０３﹒７１　　＋０﹒９２　　　　　０﹒８８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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