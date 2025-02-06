【ＡＩ】中國籍前谷歌工程師被追加起訴至１４罪，包括竊ＡＩ技術

《經濟通通訊社６日專訊》在中國ＡＩ初創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ引起全球熱議之際，美國

司法部周二（４日）宣布，去年３月被起訴涉嫌４項竊取商業秘密罪的中國籍前Ｇｏｏｇｌｅ工

程師丁林葳（Ｌｉｎｗｅｉ Ｄｉｎｇ音譯，又名Ｌｅｏｎ Ｄｉｎｇ），被追加起訴多項罪名

。《美國之音》報道指，最新起訴書指控丁林葳涉嫌７項經濟間諜罪及７項竊取商業秘密罪，而

這些指控與其從谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）竊取人工智能（ＡＩ）相關技術有關。



＊涉竊谷歌商業秘密期間出任融數聯智ＣＴＯ並創立ＡＩ公司＊



最新起訴書指，谷歌２０１９年聘用丁林葳為軟件工程師，而在２０２２年５月至２０２３

年５月期間，丁林葳從谷歌網絡向其谷歌雲（Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ）個人帳戶上傳了

１０００多份文件，內含谷歌機密信息，包括商業秘密。



美國司法部表示，丁林葳受聘於谷歌期間，秘密與兩家中國公司結盟，其於２０２２年６月

曾討論出任一家中國科技初創公司首席技術官（ＣＴＯ）；２０２３年５月，其於中國成立聚焦

人工智能和機器學習的科技公司，並擔任該公司的首席執行官（ＣＥＯ）。



最新起訴書指認，與丁林葳接洽的中國公司為北京融數聯智科技有限公司，而他自己建立的

公司是上海至算科技有限公司。該起訴書指控，丁林葳通過竊取谷歌的商業秘密，意圖使中國政

府受益。其中，丁林葳嫌竊取與硬件基礎設施和軟件平台相關的技術，這些技術使谷歌的超級計

算數據中心能夠訓練和提供大型人工智能模型；同時，其涉嫌竊取的商業秘密，可將數千個芯片

編排成能夠訓練和執行尖端人工智能工作的超級計算機軟件。



＊被控竊密自建公司以助中國擁有國際水平算力平台＊



丁林葳還向其科技公司的員工傳閱了一份ＰＰＴ，內容提到中國鼓勵發展人工智能產業的國

家政策。他並製作了一份ＰＰＴ提及向中國人才計劃提出申請。最新起訴書介紹，該人才計劃激

勵在中國境外從事研發的個人將知識和研究成果轉移到國內，以換取薪資、研究資金、實驗室或

其他獎勵。丁林葳的人才計劃申請書稱，其公司的產品將幫助中國擁有國際水平的算力平台能力

。



美國司法部提到，如果丁林葳被裁定有罪，他將就每一項竊取商業秘密罪面臨最長１０年監

禁及最高２５萬美元罰款，並因每一項經濟間諜罪而面臨最長１５年監禁以及最高５００萬美元

罰款。（ｓｌ）

