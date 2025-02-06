【ＡＩ】國際頂尖ＡＩ科學家許主洪據報已加入阿里，任集團副總裁

《經濟通通訊社６日專訊》據內媒《界面新聞》引述知情人士透露，全球頂尖人工智能科學

家許主洪（Ｓｔｅｖｅｎ Ｈｏｉ）正式加入阿里巴巴，出任阿里集團副總裁，負責ＡＩ Ｔｏ

Ｃ業務的多模態基礎模型及Ａｇｅｎｔｓ相關基礎研究與應用解決方案，提升阿里巴巴ＡＩ應

用Ｃ端產品在模型結合應用的端對端閉環能力。報道並指，阿里ＡＩ Ｔｏ Ｃ業務正在組建頂

級ＡＩ算法研究和工程團隊，吸引大量業內人才加盟。



據內地科技媒體Ｄｏｎｅｗｓ、ＩＴ之家等介紹，許主洪為國際知名人工智能專家，

２００２年於清華大學計算機系本科畢業後，他分別在２００４年和２００６年獲得香港中文大

學計算機科學與工程系的碩士和博士學位。許主洪發表過逾２００篇會議和期刊論文，被引用次

數超過８０００次，研究方向包括機器學習的基礎研究和人工智能多個領域的應用研究，其研究

的應用領域包括多媒體信息檢索、計算機視覺、大數據分析、社交媒體、智能網絡安全、計算金

融和智慧城市等，２０１８年１２月當選為ＩＥＥＥ Ｆｅｌｌｏｗ，即電機電子工程師學會會

士，是該學會最高榮譽。



許主洪現時在新加坡管理大學（ＳＭＵ）信息系統學院任終身教授，此前曾在新加坡南洋理

工大學（ＮＴＵ）計算機工程學院任終身教職數年。他目前還是國際頂級期刊ＩＥＥＥ

ＴＰＡＭＩ的編委以及國際著名人工智能期刊Ｎｅｕｒｏｃｏｍｐｕｔｉｎｇ的主編。（ｓｌ）

