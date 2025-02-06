《中國監管》內地新規監控股市交易結算資金，分三級向證監發預警

《經濟通通訊社６日專訊》據《中證金牛座》報道，中國證券投資者保護基金公司（下稱「

投保基金」）近日面向各證券公司、指定商業銀行以及結算銀行印發《證券市場交易結算資金監

控系統管理辦法》，要求他們按照監控系統數據報送日曆生成並持續報送數據。監控預警工作方

面，投保基金根據各機構提交的核實說明進行判斷，對於符合預警標準的，向相關證監局推送預

警信息。



預警信息分為重大預警、一般預警和提示關注三個層級。證券公司、指定商業銀行出現以下

情形之一，投保基金向證監局推送重大預警：客戶交易結算資金被惡意挪用出現缺口；問題金額

佔當日證券公司客戶交易結算資金餘額的比例達到或超過２５％，客戶資金安全存在重大風險隱

患；報送數據造假、核實說明與實際情況存在實質性差異；投保基金會同監管部門認定的其他重

大異常情況。



證券公司、指定商業銀行出現以下情形之一，投保基金向證監局推送一般預警：客戶交易結

算資金出現缺口；問題金額達到或超過１億元，客戶資金安全存在較大風險隱患；未按規定對客

戶帳戶內的資金、證券是否充足進行審查就接受了客戶交易委托；客戶資金被凍結、扣劃、止付

等，且根據相關規定有關機構負有責任；未按要求報備客戶交易結算資金專用存款帳戶、客戶信

用交易擔保資金帳戶、客戶股票期權保證金帳戶；對於一年內出現數據延遲報送、數據批量錯漏

、比對結果核實工作不認真等問題，分項達到５次；客戶資金存管中出現的其他違規情況。



證券公司、指定商業銀行出現以下情形之一，投保基金向證監局推送提示關注：問題金額達

到或超過１００萬元，客戶資金安全存在風險隱患；受問題影響的客戶達到或超過１００名；劃

轉客戶資金的路徑或金額出現錯誤；未按要求備案客戶資金收款帳戶；對於一年內出現數據報送

延遲、數據批量錯漏、比對結果核實工作不認真等問題分項達到３次或一月內出現數據重報情況

達到３次；客戶資金存管中出現的其他安全隱患。（ｓｌ）

