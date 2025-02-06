《券商巨無霸》海通證券今起終止掛牌，合併案異議股東今申報

《經濟通通訊社６日專訊》國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）及海通證券

（０６８３７）（滬：６００８３７）聯合公布，兩間集團的異議股東收購請求權及現金選擇權

申報期均為今日。



＊國泰君安Ｈ股續交易＊



海通證券Ａ及Ｈ股於今日上午開始停牌，直至終止上市為止，而國泰君安Ａ股今日開市起停

牌，並將於刊登Ａ股異議股東收購請求權申報結果公告當日復牌。



行使國泰君安Ｈ股現金選擇權的異議股東將有權按每股８﹒５４元的現金價出售其國泰君安

Ｈ股，作價比昨天收報１１﹒０２元折讓約２２﹒５％，國泰君安異議股東如選擇行使現金選擇

權，則可能會蒙受損失。至於行使海通證券Ｈ股現金選擇權的異議股東將有權按每股４﹒１６元

的現金價出售其海通證券Ｈ股，作價比昨天收報６﹒４５元折讓約３５﹒５％，海通證券異議股

東如選擇行使現金選擇權，則可能會蒙受損失。



另外，國泰君安Ａ股收購請求權行權價格為每股１４﹒８６元人民幣，比昨天收報

１７﹒７８元人民幣折讓約１６﹒４％，而海通證券Ａ股現金選擇權行權價格為每股９﹒２８元

人民幣，比昨天收報１０﹒４１元人民幣折讓約１０﹒８５％。（ｗｈ）

