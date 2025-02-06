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AH股新聞

06/02/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（５日）「滬股通」及「深股
通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　２２６０﹒２６
工業富聯　（６０１１３８）　　１４２７﹒８７
金山辦公　（６８８１１１）　　１３９０﹒５０
兆易創新　（６０３９８６）　　１３６３﹒７０
海光信息　（６８８０４１）　　１２５２﹒５７
寒武紀　　（６８８２５６）　　１１７２﹒７７
韋爾股份　（６０３５０１）　　１００４﹒６２
中國平安　（６０１３１８）　　　７６８﹒９４
農業銀行　（６０１２８８）　　　７６４﹒３２
拓普集團　（６０１６８９）　　　６５４﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２８９８﹒４７
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１８４３﹒０１
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１４９２﹒０６
科大訊飛　　　　　　　（００２２３０）１３８３﹒６８
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）１２８９﹒２７
中興通訊　　　　　　　（００００６３）１２５８﹒７２
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１１８９﹒２６
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）１１７１﹒６８
歌爾股份　　　　　　　（００２２４１）１１３９﹒８６
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１０３６﹒４８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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