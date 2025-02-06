《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（５日）「滬股通」及「深股

通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ２２６０﹒２６

工業富聯 （６０１１３８） １４２７﹒８７

金山辦公 （６８８１１１） １３９０﹒５０

兆易創新 （６０３９８６） １３６３﹒７０

海光信息 （６８８０４１） １２５２﹒５７

寒武紀 （６８８２５６） １１７２﹒７７

韋爾股份 （６０３５０１） １００４﹒６２

中國平安 （６０１３１８） ７６８﹒９４

農業銀行 （６０１２８８） ７６４﹒３２

拓普集團 （６０１６８９） ６５４﹒００

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）２８９８﹒４７

比亞迪 （００２５９４）１８４３﹒０１

美的集團 （０００３３３）１４９２﹒０６

科大訊飛 （００２２３０）１３８３﹒６８

中際旭創 （３００３０８）１２８９﹒２７

中興通訊 （００００６３）１２５８﹒７２

立訊精密 （００２４７５）１１８９﹒２６

新易盛 （３００５０２）１１７１﹒６８

歌爾股份 （００２２４１）１１３９﹒８６

東方財富 （３０００５９）１０３６﹒４８

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（以上數字取小數點後兩個位）

