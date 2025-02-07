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AH股新聞

07/02/2025 19:05

《國企紅籌》上海電氣：上海國投完成換購證券投資基金份額計劃

　　《經濟通通訊社７日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，截至今日
，上海國投公司累計以公司無限售條件流通股Ａ股股票７７８９﹒９萬股換購中證上海國企交易
型開放式指數證券投資基金份額，佔公司總股本比例為０﹒５％，參與換購的股份數量已達成，
本次換購證券投資基金份額計劃實施完畢。（ｒｈ）

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