《國企紅籌》上海電氣：上海國投完成換購證券投資基金份額計劃

《經濟通通訊社７日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，截至今日

，上海國投公司累計以公司無限售條件流通股Ａ股股票７７８９﹒９萬股換購中證上海國企交易

型開放式指數證券投資基金份額，佔公司總股本比例為０﹒５％，參與換購的股份數量已達成，

本次換購證券投資基金份額計劃實施完畢。（ｒｈ）

