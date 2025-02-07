《國企紅籌》廣汽（０２２３８）１月銷量跌２５％，產量跌２６％

《經濟通通訊社７日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，今年１月
汽車產量約１１﹒６萬輛，按年下降２６﹒１３％；銷量約９﹒８萬輛，按年下降２５﹒４１％
。（ｒｈ）
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07/02/2025 18:28
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汽車產量約１１﹒６萬輛，按年下降２６﹒１３％；銷量約９﹒８萬輛，按年下降２５﹒４１％
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