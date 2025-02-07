《國企紅籌》新天綠色能源（００９５６）向曹妃甸公司提供借款

《經濟通通訊社７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，於今

日，公司與曹妃甸公司簽訂２０２５年借款協議，據此，公司有條件同意使用發行中期票據的募

集資金向曹妃甸公司提供借款，總額不超過２５億元人民幣。此為關連交易。（ｂｎ）

