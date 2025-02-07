《國企紅籌》新天綠色能源（００９５６）向曹妃甸公司提供借款

《經濟通通訊社７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，於今
日，公司與曹妃甸公司簽訂２０２５年借款協議，據此，公司有條件同意使用發行中期票據的募
集資金向曹妃甸公司提供借款，總額不超過２５億元人民幣。此為關連交易。（ｂｎ）
【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情
07/02/2025 18:59
《經濟通通訊社７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，於今
日，公司與曹妃甸公司簽訂２０２５年借款協議，據此，公司有條件同意使用發行中期票據的募
集資金向曹妃甸公司提供借款，總額不超過２５億元人民幣。此為關連交易。（ｂｎ）
【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情
上一篇新聞︰07/02/2025 19:00 《國企紅籌》新天綠色能源：１月完成發電量按年增加０﹒３９％
下一篇新聞︰07/02/2025 18:28 《國企紅籌》廣汽（０２２３８）１月銷量跌２５％，產量跌２６％
07/02/2025 19:05 《國企紅籌》上海電氣：上海國投完成換購證券投資基金份額計劃
07/02/2025 18:07 【大國博弈】Ｓｈｅｉｎ據報將倫敦ＩＰＯ目標估值降至五百億美元
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N