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AH股新聞

07/02/2025 19:00

《國企紅籌》新天綠色能源：１月完成發電量按年增加０﹒３９％

　　《經濟通通訊社７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，根據
公司初步統計，２０２５年１月，公司及其附屬公司按合併報表口徑完成發電量約１５０﹒９萬
兆瓦時，按年增加０﹒３９％。截至２０２５年１月３１日，累計完成發電量約１５０﹒９萬兆
瓦時，按年增加０﹒３９％。（ｂｎ）

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