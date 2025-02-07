《國企紅籌》新天綠色能源：１月完成發電量按年增加０﹒３９％

《經濟通通訊社７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，根據
公司初步統計，２０２５年１月，公司及其附屬公司按合併報表口徑完成發電量約１５０﹒９萬
兆瓦時，按年增加０﹒３９％。截至２０２５年１月３１日，累計完成發電量約１５０﹒９萬兆
瓦時，按年增加０﹒３９％。（ｂｎ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
07/02/2025 19:00
《經濟通通訊社７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，根據
公司初步統計，２０２５年１月，公司及其附屬公司按合併報表口徑完成發電量約１５０﹒９萬
兆瓦時，按年增加０﹒３９％。截至２０２５年１月３１日，累計完成發電量約１５０﹒９萬兆
瓦時，按年增加０﹒３９％。（ｂｎ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰07/02/2025 19:05 《國企紅籌》上海電氣：上海國投完成換購證券投資基金份額計劃
下一篇新聞︰07/02/2025 18:59 《國企紅籌》新天綠色能源（００９５６）向曹妃甸公司提供借款
07/02/2025 18:35 《國企紅籌》華電國際去年累計完成發電量下降約０﹒５２％
07/02/2025 18:28 《國企紅籌》廣汽（０２２３８）１月銷量跌２５％，產量跌２６％
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N