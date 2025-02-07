《神州頭條》財經報章頭版摘要：六部門擬聯合規範供應鏈金融業務

《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同汶萊蘇丹哈桑納爾會談

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國家主席習近平６日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的汶萊蘇丹哈桑納爾舉行會談。習近

平指出，中國和汶萊要深化互利合作和戰略協同，彼此尊重、坦誠互信，永遠做隔海相望的好鄰

居、相互信賴的好朋友、共同發展的好夥伴。



習近平會見泰國總理佩通坦

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國家主席習近平６日在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的泰國總理佩通坦。習近平指出，

今年是中泰建交５０周年暨「中泰友誼金色５０年」，雙方要繼往開來、攜手前行，推動中泰命

運共同體建設走深走實，更好造福兩國人民，更多惠及地區和世界。



夯實「長錢長投」基礎，吸引更多長期資金入市

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中國太平洋人壽保險、泰康人壽保險、陽光人壽保險及相關保險資產管理公司獲准參與試點，以

契約制基金方式進行長期股票投資；中證監同意國投電力向特定對象社保基金會發行股票的註冊

申請；２０２５年開年以來，上市公司分紅熱情依舊、回購消息不斷、增持動作頻頻??一系列

新進展、新案例，顯示優化資本市場生態、吸引「長錢長投」的綜合舉措正加快落地。





《上海證券報》



鏈主企業引領上市公司價值提升

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上市公司２０２４年度業績預告陸續發布，一批市值５００億元（人民幣．下同）以上的行業頭

部公司展示出穩健的經營實力。記者梳理發現，多家鏈主企業更是以扎實的業績、向新奔赴的決

心、產業整合的魄力，引領著上市公司「向實向新」發展，凸顯出其作為「鏈主」的引領力、影

響力和價值力。



多措並舉穩崗拓崗，多地力促就業「開門穩」

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就業是經濟的晴雨表，也是社會的穩定器。今年以來，多地通過打好一攬子穩崗送工「組合拳」

，全力推動就業實現「開門穩」。



六部門擬聯合規範供應鏈金融業務

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人民銀行、金融監管總局、最高人民法院、發改委、商務部、市場監管總局６日發布《關於規範

供應鏈金融業務 引導供應鏈信息服務機構更好服務中小企業融資有關事宜的通知（徵求意見稿

）》，並向社會公開徵求意見。



《證券時報》



《哪吒２》票房「封神」，國產動畫電影雄起

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春節檔過後，《哪吒之魔童鬧海》延續強勢表現。２月６日，在上映第９天，《哪吒２》票房迅

速突破６０億元，打破了《長津湖》２０２１年國慶檔創下的５７﹒７５億元紀錄，成為中國電

影史上新的票房冠軍。



創新敘事，煥發傳統ＩＰ強大生命力

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春節檔影片《哪吒之魔童鬧海》６日票房突破６０億元，超越《長津湖》成為中國電影史上新的

票房冠軍。在中國電影票房榜前５名中，哪吒系列已占據２席。這不僅意味著這一系列動畫電影

大獲成功，也彰顯了中國傳統原創內容（ＩＰ）通過創新敘事，煥發了強大生命力。



推動股市平穩發展，更多穩市政策工具可期

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中證監主席吳清近日在談及資本市場下一階段重點工作時，強調了「穩字當頭」的著力點。一方

面，改革步調要穩，要堅持穩中求進、以進促穩，堅持防風險、強監管、促發展；另一方面，改

革力度要大，要推動資本市場規模的合理增長和結構質量的持續改善，支持經濟回升向好。

（ｌｃ）

