《鍾之日記》車股氣勢如虹，恒指返兩萬一

《鍾之日記》２月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股周四（６日）個別發展，香江魚缸昨（６日）漲２９４點收三個月高後，今早輕微低開

，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念風頭正勁，Ａ股向好帶動，港股返兩萬一。恒生指數全日升２４１點或

１﹒２％，收報２１１３３，創三個月新高，主板成交近２４６４億元。總結全周，恒指升

９０８點或４﹒４９％，為連續第四個星期上升，累計升幅超過２０００點。恒生科指收升９０

點，上月中至今累升逾兩成進入技術性牛市



＊滬深成交大增近三成，滬指本周漲１﹒６％＊



滬深股市今日衝高回落，滬綜指盤中曾升１﹒６％，收市漲幅收窄至１﹒０１％，報

３３０３﹒６７點，險守三千三關；創業板指一度漲近４％，收升２﹒５３％，深成指則升

１﹒７５％。成交放量，兩市全天交易額達１﹒９６萬億元人民幣，較上個交易日大增

２７﹒６％，為去年１２月１３日錄２﹒０７萬億人民幣以來最多。



回顧全周，中美貿易紛爭及ＤｅｅｐＳｅｅｋ成投資市場當仁不讓熱話。美國總統特朗普落

實對華加稅諾言，中國亦快速推出一系列反制措施。不過正如滙豐分析，美國對中國商品徵收額

外１０％關稅完全在市場預期之內，因此中國市場對這些措施顯得不那麼敏感。滬指５日紅盤小

跌後，接連兩個交易日均收漲，全周升１﹒６３％。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型一經問世就風靡全球，連續多日登頂蘋果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和谷

歌Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ全球下載榜首，Ａ股相關概念股連日來掀漲停潮，板塊指數今天漲

５﹒２％。由於短期內用戶激增，ＤｅｅｐＳｅｅｋ官方指服務器資源緊張，已暫停ＡＰＩ服務

充值。研究公司估計，ＤｅｅｐＳｅｅｋ網站的用戶數量已超過了谷歌的Ｇｅｍｉｎｉ聊天ＡＩ

。



＊小米盤中破頂，汽車業務前景佳＊



小米集團（０１８１０）創辦人雷軍今日在微博表示，前往小米汽車工廠研發中心，將與製

造部門同事認真討論，在確保質量和生產安全的前提下，如何進一步提產。雷軍早前指，將於本

月底發布新車型小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ，全年目標銷售１萬輛。小米汽車今年交付目標為３０

萬輛，旗下ＳＵ７車型去年１２月交付量已超過Ｔｅｓｌａ的Ｍｏｄｅｌ ３。



小米今日盤中見４３﹒０５元，續創歷史新高，市值突破１萬億人民幣，進入全球車企市值

前三。另外，昨日有消息指，小米眼鏡官方微博上線，外界猜測小米將推出搭載ＡＩ功能的眼鏡

產品。不過小米公關部總經理王化今早回應指，該帳號為多年前申請，並非新上線。



值得一提的是，滙證發表報告指，小米為內地手機補貼主要受惠公司，加上汽車業務前景佳

，上調目標價至４９﹒９元，續予「買入」評級。滙證並基於今年小米汽車工廠第二期新增產能

落成，將今年交付量上調至３３萬輛。



今日車企股多數走揚，比亞迪（０１２１１）盤中最高達３３２﹒４元，創上市新高，全天

漲４﹒５％；理想（０２０１５）也飆７﹒６％，吉利（００１７５）彈逾８％，小鵬汽車

（０９８６８）收升１﹒７％。中國車企銷量搶眼，帶動股價大幅上漲，２０２４年全年，小米

市值增加４４４０億元人民幣，比亞迪市值增加２４５９億元人民幣。



＊巴拿馬退群「一帶一路」，投行料對長和影響微＊



巴拿馬正式向中國遞交退出「一帶一路」計劃的文件，９０天後生效。巴拿馬將成為愛沙尼

亞、意大利與菲律賓之後，第四個退出「一帶一路」的國家。



巴拿馬總統穆利諾否認有關決定是應美國要求而作出，不過，在今日中國外交部例行記者會

上，發言人林劍對此回應時表示，中方對美國通過施壓脅迫的手段抹黑破壞共建「一帶一路」合

作的行徑表示堅決反對，對巴拿馬表示不再續簽諒解備忘錄深表遺憾。



事實上，美國國務卿魯比奧日前訪問巴拿馬，與穆利諾會談，要求立即減少中方在巴拿馬運

河區的影響力，否則美方將採取必要措施，維護自身權利。另外，據報在美國施壓下巴拿馬考慮

取消長和（００００１）旗下和記港口（Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ Ｐｏｒｔｓ ＰＰＣ）所持港口

合同，該合同原定於２０４７年到期。



瑞銀研報告指出，２０２４年上半年，巴拿馬港口為和記港口貢獻了６﹒２％的收入和

５﹒６％的ＥＢＩＴＤＡ，而２０２４年上半年港口業務佔長和ＥＢＩＴＤＡ的１５％，即兩個

巴拿馬港口僅貢獻了集團ＥＢＩＴＤＡ的０﹒８４％，認為巴拿馬港口合同取消對財務影響有限

。摩根大通亦認為，相信對長和的影響輕微，因為長和業務主要集中於歐洲，在美國的業務也有

限。長和今日微升０﹒２６％，同系長江基建（０１０３８）跌１﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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