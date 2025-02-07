《Ａ股焦點》光線傳媒升１％，《哪吒２》居全球電影單一市場第二

《經濟通通訊社７日專訊》據燈塔專業版，截至２月６日２１時３３分，影片《哪吒之魔童

鬧海》內地票房（含預售）已突破６２﹒２４４１億元（人民幣．下同），超過《復仇者聯盟

４：終局之戰》北美票房，進入全球電影單一市場票房榜前二。目前，該榜單第一名為２０１５

年１２月在北美首映的《星球大戰：原力覺醒》，其北美票房為６７﹒９２億元。



昨日（６日）晚間，光線傳媒（深：３００２５１）發布股票交易異常波動公告。公司表示

，公司及子公司出品、發行的影片《哪吒之魔童鬧海》已於２０２５年１月２９日起在中國大陸

地區公映，目前正在熱映中。公司未發現近期公共傳媒報道可能或已經對本公司股票交易價格產

生較大影響的未公開重大信息。近期公司經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。經核

查，公司、控股股東和實際控制人不存在關於本公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處

於籌劃階段的重大事項。



《哪吒２》超預期，光線傳媒年後連續兩日大漲，５日漲停；６日觸及漲停，股價一度達

１３﹒７３元，創近４年新高。今日升幅收窄，現升１﹒３３％，報１３﹒６８元。（ｊｑ）

