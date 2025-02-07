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AH股新聞

07/02/2025 09:19

《提振Ａ股》證券時報：更多穩市政策工具可期

　　《經濟通通訊社７日專訊》中證監主席吳清近日在談及資本市場下一階段重點工作時，強調
了「穩字當頭」的著力點。一方面，改革步調要穩，要堅持穩中求進、以進促穩，堅持防風險、
強監管、促發展；另一方面，改革力度要大，要推動資本市場規模的合理增長和結構質量的持續
改善，支持經濟回升向好。
　
　　《證券時報》發文指，推動股市平穩發展，更多穩市政策工具可期。其中，在防風險方面，
政策包括強化境內外、場內外、期現貨聯動監測監管，加強對資金流向、投資者行為的監測分析
，增強工作的前瞻性、主動性、有效性等。
　
　　清華大學國家金融研究院院長田軒指，穩住股市還需要多方面政策協同發力，比如要加強超
常規逆周期調節，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，為股市提供流動性支持和政
策保障。提高財政赤字率，通過財政支出直接支持實體經濟，特別是中小微企業和創新型企業。
保持流動性充裕，降低企業融資成本，為股市提供良好的外部環境。
　
　　而對於如何發揮科技與資本的協同效應，中國銀河證券首席經濟學家章俊建議，優化資本市
場體系支持科創企業，強化科創債與機構投資者作用，出台新質生產力企業認定標準，加快構建
科學評估與風控體系，全面推行「兩強兩嚴」的監管新模式，加快完善註冊制配套監管機制。
（ｌｃ）

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