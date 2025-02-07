【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ參與上海２０２５全球開發者先鋒大會

《經濟通通訊社７日專訊》２月２１日至２３日在上海徐匯開幕的２０２５全球開發者先鋒
大會，大會組委會已和深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）公司團隊取得聯繫，ＤｅｅｐＳｅｅｋ將
參與到整個大會當中。（ｃｔ）
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07/02/2025 16:46
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