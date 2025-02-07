【ＡＩ】服務器資源緊張，ＤｅｅｐＳｅｅｋ暫停ＡＰＩ服務充值

《經濟通通訊社７日專訊》中國人工智能（ＡＩ）初創公司深度求索的大模型

ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆紅，２月６日，官方平台發布聲明稱：「當前服務器資源緊張，為避免對客

戶造成業務影響，公司已暫停應用程式介面（ＡＰＩ）服務充值。存量充值金額可繼續調用。」



服務器資源緊張表明該公司現有的算力難以滿足需求，這可能是由於用戶數量爆發式增長或

資源分配不合理等原因導致，公司需要對資源進行調配和優化。ＤｅｅｐＳｅｅｋ當前面向開發

者調用ＡＰＩ實行限時優惠政策，目前價格為每百萬輸入ｔｏｋｅｎｓ為１元（人民幣．下同）

，每百萬輸出ｔｏｋｅｎｓ為２元。２月８日優惠結束後，將按每百萬輸入ｔｏｋｅｎｓ ２元

，每百萬輸出ｔｏｋｅｎｓ ８元計費。



＊美議員要求聯邦政府公務裝置禁用ＤｅｅｐＳｅｅｋ＊



ＡＩ競賽激烈，美國眾議院跨黨派議員提出法案，要求聯邦政府禁止所有公務裝置使用

ＤｅｅｐＳｅｅｋ。法案由共和黨拉胡德和民主黨戈特海默共同提出。他們引述研究指，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ可以透過中資以及與中國軍方有聯繫的電信公司，與北京分享數據，而美國用

戶使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ，涉及不少高度敏感的資訊，對中國而言是「龐大的財富」。



戈特海默指ＤｅｅｐＳｅｅｋ竊取美國用戶敏感數據，危害國家安全，必須立即禁制。他又

指，類似情況在中國短片分享平台ＴｉｋＴｏｋ亦曾出現，不能容許再次發生。拉胡德亦強調，

美國在對華科技戰中，不能再承受失敗。



＊仿冒網站快速增加，六成ＩＰ位於美國＊



同時，ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆火引仿冒潮。內媒引述奇安信ＸＬａｂ實驗室報告稱，仿冒

ＤｅｅｐＳｅｅｋ的網站、釣魚網站超過２０００個，並且還在快速增加中。



這些仿冒ＤｅｅｐＳｅｅｋ的網域，有６０％的ＩＰ地址源於美國，其餘主要分布在新加坡

、德國、立陶宛、俄羅斯和中國。仿冒網域呈現全球化特點，意味著用戶可能面臨來自世界各地

不同類型的網路攻擊，潛在安全威脅更加複雜多元。仿冒網站利用相似的域名和界面來誤導用戶

，用來傳播惡意軟件、竊取個人信息或騙取訂閱費用。（ｒｙ）

