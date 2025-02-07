《中國監管》市監總局不處罰１２種首次和輕微違法，優化消費環境

《經濟通通訊社７日專訊》國家市場監管總局公布，為解決社會廣泛關注「小案重罰」和「

類案不同罰」問題，在充分考慮違法行為危害後果、當事人主觀過錯和獲利情況的基礎上，市場

監管總局制定清單對１２種首次違法和輕微違法行為不予處罰。守護消費市場安全底線和公平秩

序，不斷優化消費環境，切實保障消費者的合法權益。



今日發布的《市場監管行政違法行為首違不罰清單（一）》及《市場監管輕微行政違法行為

不予處罰清單（一）》（以下簡稱兩個《清單》）。其中，「首違不罰清單」包含８種初次違法

，且危害後果輕微並及時改正的違法行為；「輕微免罰清單」包含４種違法行為輕微並及時改正

，且沒有造成危害後果的違法行為。



市場監管總局表示，為確保兩個《清單》依法有序實施，提出了「堅持依法行政原則、堅持

處罰與教育相結合、保障群眾合法權益、嚴格規範執法程序、科學設定處罰清單」５項要求，特

別是對當事人實施「首違不罰」「輕微免罰」的，明確了「責令其立即停止違法行為、督促引導

積極整改、依法退賠消費者損失和履行召回義務」等措施。（ｊｑ）



